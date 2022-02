Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έφυγε η ελληνική αποστολή

Αμυντικό υλικό και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία έφυγε από δύο σημεία της Αττικής.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πτήσεις των δυο αεροσκαφών C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας που μεταφέρουν αμυντικό υλικό στην Ουκρανία. Τα δυο αεροσκάφη απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας.

Την ίδια ώρα απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Aegean μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Τη συγκεκριμένη αποστολή συνοδεύει ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ έγινε γνωστό ότι για την μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας διατέθηκε και δεύτερο αεροσκάφος το οποίο αναμένεται να απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Υπενθυμίζεται ότι σε σύσκεψη που έγινε το πρωί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου, αποφασίστηκε η Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ουκρανίας, σε συνεννόηση με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, τους εταίρους της στην ΕΕ και δείχνοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη της στον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό να αποστέλλει αμυντικό υλικό, καθώς και σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια την οποία θα συνοδεύσει ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς.

