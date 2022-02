Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάνω από 300.000 Ουκρανοί έχουν διαφύγει σε γειτονικές χώρες

Τι ανέφερε στη δήλωσή της σήμερα η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον.

Πάνω από 300.000 Ουκρανοί έχουν διαφύγει σε γειτονικές χώρες της ΕΕ για να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον.

Προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ που συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα στις Βρυξέλλες για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία, την υποδοχή προσφύγων και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, η Ίλβα Γιόχανσον είπε ότι θα δοθεί στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ που δέχονται πρόσφυγες.

«Ήδη οι χώρες αυτές κάνουν πάρα πολλά», είπε, «αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε για πολύ μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων που θα φτάσει εκεί τις επόμενες ημέρες».

Η Γιόχανσον είπε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ενεργοποιηθεί το καθεστώς «προσωρινής προστασίας», για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, για να έχουν την κατάλληλη προστασία, αλλά και τη δυνατότητα μετακίνησης στην Ε.Ε. «Αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί σήμερα και θα ακούσω προσεκτικά τα διάφορα κράτη-μέλη, ειδικά τα άμεσα ενδιαφερόμενα», είπε η Επίτροπος.

