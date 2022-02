Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ρωσία: Εκατοντάδες συλλήψεις σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις

Η αστυνομία συνέλαβε εκατοντάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια αντιπολεμικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε 44 πόλεις της Ρωσίας σήμερα

Η αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 900 ανθρώπους κατά τη διάρκεια αντιπολεμικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε 44 πόλεις της Ρωσίας σήμερα, με τον συνολικό αριθμό των συλλήψεων από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, να ανέρχεται σε πάνω από 4000, έγινε γνωστό από την ανεξάρτητη οργάνωση καταγραφής των διαδηλώσεων OVD-Info.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις συμπίπτουν με την έβδομη επέτειο από τη δολοφονία του αντιπολιτευόμενου πολιτικού Μπόρις Νεμτσόφ. Κάποιες από τις συλλήψεις έγιναν σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο, έξω από το Κρεμλίνο, στο σημείο όπου ο Νεμτσόφ δολοφονήθηκε, σύμφωνα με το Reuters.

