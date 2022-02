Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός 22χρονος Ουκρανός τερματοφύλακας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 22 ετών άφησε ο Βιτάλι Σαπίλο





Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 22 ετών άφησε ο Βιτάλι Σαπίλο. Ο Ουκρανός τερματοφύλακας σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με τους Ρώσους έξω από το Κίεβο.

Ο Βιτάλι Σαπίλο αγωνίστηκε ως τερματοφύλακας στις ακαδημίες της Καρπάτι Λβιβ. Ο εκλιπών ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ουκρανικού συλλόγου κι έπαιξε κυρίως στη δεύτερη ομάδα της Καρπάτι.

Όπως μεταδίδει το TSN.ua, ο νεαρός ήταν αρχηγός πληρώματος σε ουκρανικό άρμα μάχης κι ήταν ανάμεσα στα τέσσερα θύματα σε ανταλλαγή πυρών λίγο έξω από την πρωτεύουσα της χώρας.

They went to war when Russia invaded #Ukraine

They believed in Freedom &right to live & work in their God-given land.

Remember their faces

Remember they laid down their lives not only for Ukraine, but for all of Europe!

RIP -Pavlo Kosheliev, Vitaliy Sapilo, Volodymyr Mazurenko pic.twitter.com/aOrJgSJXUF