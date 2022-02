Οικονομία

Πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Οι ημερομηνίες των καταβολών των επιδομάτων από το υπουργείο Εργασίας για την εβδομάδα.

Η πληρωμή των τακτικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Ιανουάριο τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και οι προκαταβολές συντάξεων Μαρτίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στον προγραμματισμό των καταβολών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων Οργανισμών για την εβδομάδα 28 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου. Συνολικά υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν περί τα 285 εκατ. ευρώ σε 978.000 περίπου δικαιούχους.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

10,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 26.370 δικαιούχους για προκαταβολή σύνταξης Μαρτίου, στη βάση του Ν. 4778/21.

12,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 33.500 δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα.

26,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

525.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 560 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

29 εκατ. ευρώ σε 74.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

19 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

6,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

3. Από τον ΟΠΕΚΑ αύριο Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

68,3 εκατ. ευρώ σε 166.982 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

50,9 εκατ. ευρώ σε 241.281 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

34,7 εκατ. ευρώ σε 287.472 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

12,6 εκατ. ευρώ σε 12.561 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

11,4 εκατ. ευρώ σε 94.964 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

1,4 εκατ. ευρώ σε 12.670 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-19).

59.100 ευρώ σε 112 δικαιούχους για επίδομα ορεινών περιοχών.

202.007 ευρώ σε 402 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής.

264.212 ευρώ σε 821 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.

219.771 ευρώ σε 6.221 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων.

97.175 ευρώ σε 122 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

175.261 ευρώ σε 2.624 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).