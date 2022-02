Πολιτική

Πέθανε η Μαριέττα Γιαννάκου

Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Έχασε τη μάχη η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαριέττα Γιαννάκου, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Η πρώην υπουργός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο ύστερα από τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι όταν έπεσε από το αναπηρικό της αμαξίδιο. Νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση.

Η Μαριέττα Γιαννάκου αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας. Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, είχε νοσηλευθεί στον «Ευαγγελισμό» με επιπλοκές από τον κορονοϊό.





