Πόλεμος στην Ουκρανία: Επικοινωνία Δένδια – Μπλίνκεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Τηλεφωνική επικοινωνία, σε φιλικό κλίμα, με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν είχε νωρίτερα σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Μου μετέφερε τα συλλυπητήρια για το θάνατο των Ελλήνων ομογενών, ενώ τον ευχαρίστησα για τη δήλωσή του για την ελληνική κυριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Ι held cordial phone call with US counterpart in order to discuss the situation in #Ukraine. @SecBlinken conveyed his condolences for the death of Diaspora Greeks and Ι thanked him for his statements regarding the ???? sovereignty over Aegean Sea islands. pic.twitter.com/NJrhLU8Am1