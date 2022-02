Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ιωνικός: Βαθμός "χρυσάφι" στην Τούμπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύ σημαντικό βαθμό απέσπασε ο Ιωνικός στο γήπεδο της Τούμπας

Πολύ σημαντικό βαθμό απέσπασε ο Ιωνικός στο γήπεδο της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ με 1-1, μένοντας έτσι αήττητος και στο δεύτερο παιχνίδι του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο φετινό πρωτάθλημα. Ο «Δικέφαλος του βορρά» προηγήθηκε στο 33΄ με πέναλτι του Σβαμπ, για να ισοφαρίσει στο 59΄ ο Τουράμ.

Με το ξεκίνημα του αγώνα ο ΠΑΟΚ έφτασε σε τριπλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Τσόλακ μόλις στο 2', ολομόναχος από τη μικρή περιοχή, σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, στη συνέχεια ο Μπίσεσβαρ σούταρε και πάνω στη γραμμή απομακρύνθηκε η μπάλα, ενώ ο Μιτρίτσα που σούταρε αποκρούσθηκε πάνω στη γραμμή.

Το παιχνίδι πήρε σύντομα ωραίο ποδοσφαιρικό "χρώμα", καθώς ο Ιωνικός ανέβασε την απόδοσή του και άρχισε να πιέζει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανταπέδιδε με επιθετικές πρωτοβουλίες και φάσεις. Έτσι το ενδιαφέρον διευρύνθηκε με φάσεις που γίνονταν και στις δύο εστίες. Σε αυτό το διάστημα ο Πασχαλάκης έσωσε την εστία του δύο φορές, πριν ο ΠΑΟΚ ανοίξει το σκορ. Την πρώτη στο 11', όταν έδιωξε σουτ του Ντάλσιο, και λίγο αργότερα, στο 15΄, όταν σε σουτ του Καμπράλ έκανε εντυπωσιακή απόκρουση.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 33' με πέναλτι του Σβαμπ, το οποίο κέρδισε ο Μιχάι, ο οποίος ανατράπηκε μέσα στην περιοχή του Ιωνικού και ο διαιτητής κ .Διαμαντόπουλος με την συνδρομή του VAR καταλόγισε την «εσχάτη των ποινών».

Με το σκορ αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και με τον ΠΑΟΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τα αυξημένα ποσοστά κατοχής της μπάλας.

Στο 59' ο Ιωνικός ισοφάρισε με σουτ του Τουράμ, "εκτελώντας" στην κλειστή γωνία του Πασχαλάκη. Με την επιτυχία του τέρματος του Ιωνικού ο Ουκρανός αμυντικός της αθηναϊκής ομάδας, Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, σήκωσε στον "ορίζοντα" του γηπέδου, τη σημαία της πατρίδας του, χειροκροτηθείς από τους φίλαθλους της Τούμπας.

Στη συνέχεια της αναμέτρησης ο Ιωνικός με καλή αμυντική λειτουργία προσπάθησε και περιόρισε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος με πολλή νευρικότητα και άστοχες ανολοκλήρωτες επιθέσεις δεν μπορούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να πάρει τη νίκη. Κερδισμένος του παιχνιδιού φυσικά ο Ιωνικός, ο οποίος για δεύτερο ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ μένει αήττητος, κερδίζοντας τον τέταρτο βαθμό συνολικά, περιορίζοντας έτσι τον ΠΑΟΚ στον ένα βαθμό στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες κάρτες: Σοάρες, Ελ Καντουρί, Μιχαηλίδης, Μιτρίτσα - Ρεϊνάλντο, Τουράμ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σίντκλεϊ (77' Βιεϊρίνια), Μιχαηλίδης, Μιχάι, Σάστρε, Σοάρες (62' Τσιγγάρας), Σβαμπ, Ζαμπά (82' Κούτσιας), Μπίσεσβαρ (62' Ελ Καντουρί), Μιτρίτσα και Τσόλακ.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Βαλεριάνος, Σάντσες (46' Τουράμ), Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Ντάλσιο, Ρομαό, Άοσμαν (90' Βαφέας), Καμπράλ (87' Βαλιέντε), Μάντζης (46' Πλατέλλας), Ρεϊνάλντο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Πρόξενος στην Οδησσό: υπάρχουν Έλληνες σε περιοχές με λυσσαλέες μάχες (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Έλον Μασκ παρέχει ίντερνετ μέσω δορυφόρου Starlink

Πόλεμος στην Ουκρανία - Χάρκοβο: Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου (βίντεο)