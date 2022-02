Κοινωνία

Παγκράτι: Φωτιά σε διαμέρισμα

Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε νωρίτερα σήμερα Κυριακή (27.2.2022) σε διαμέρισμα στο Παγκράτι, μέσα από το οποίο ανασύρθηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο διαμέρισμα στην οδό Αντήνορος στο Παγκράτι, επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς μικρής έκτασης σε διαμέρισμα, επί της οδού Αντήνορος στο Παγκράτι Αττικής. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 27, 2022





