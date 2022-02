Πολιτική

Μαριέττα Γιαννάκου: Το “αντίο” του πολιτικού κόσμου

Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για την απώλεια της βουλευτή και πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου, υπογραμμίζοντας ότι «υπήρξε μια σπουδαία πολιτικός, συνεπής στις αρχές της, σταθερή στις απόψεις της, τολμηρή στον δημόσιο λόγο, προοδευτική, ασυμβίβαστη και ταυτόχρονα διαλλακτική, μετριοπαθής, υπέρμαχος του διαλόγου».

Υπογράμμισε, επίσης, το σθένος και την αξιοπρέπεια με την οποία έδωσε τις μάχες της σε κοινωνικό και προσωπικό πεδίο, και έκανε λόγο για μια αφοσιωμένη μητέρα, μια ευγενής οραματίστρια, η απουσία, της οποίας θα είναι ηχηρή και οδυνηρή.

Ειδικότερα στη δήλωσή της η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου, μιας φωτεινής παρουσίας στον δημόσιο βίο της χώρας μας, μιας υπουργού, μέλους του ελληνικού και του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, που έδωσε περιεχόμενο και ουσία σε κάθε πρωτοβουλία της, στην παιδεία, την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπήρξε μια σπουδαία πολιτικός, συνεπής στις αρχές της, σταθερή στις απόψεις της, τολμηρή στον δημόσιο λόγο, προοδευτική, ασυμβίβαστη και ταυτόχρονα διαλλακτική, μετριοπαθής, υπέρμαχος του διαλόγου. Μια γενναία γυναίκα που έδωσε με σθένος και αξιοπρέπεια τις μάχες της στο κοινωνικό και το προσωπικό πεδίο, μια αφοσιωμένη μητέρα, μια ευγενής οραματίστρια. Η απουσία της θα είναι ηχηρή και οδυνηρή. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της. Καλό της ταξίδι».

Συντετριμμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου την οποία χαρακτήρισε ακατάβλητη μαχήτρια και σύμβολο ατομικής ανέλιξης και προκοπής.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου

"Με συντριβή αποχαιρετώ τη Μαριέττα μας. Μια σπουδαία γυναίκα, μια καλή φίλη και μια ακατάβλητη μαχήτρια. Που δεν λύγισε ποτέ, λέγοντας πως οι δυσκολίες την χαλυβδώνουν. Κι όμως, έχασε την πιο κρίσιμη, τη μοναδική μάχη απ’ τις πολλές που έδωσε για την υγεία της. Δεν είναι εύκολο να δεχθούμε ότι αυτή η προσωπικότητα, με το ήρεμο πάθος της για ζωή και δημόσια προσφορά, δεν είναι πια κοντά μας.

Απ’ το χωριό της, το Γεράκι, μέχρι την Ιατρική Σχολή και απ’ την ελληνική Βουλή έως το Ευρωκοινοβούλιο, η Μαριέττα υπήρξε σύμβολο ατομικής ανέλιξης και προκοπής. Πνεύμα αδάμαστο και τολμηρό, που δεν λογάριασε στιγμή κατεστημένες απόψεις και μυωπικές αντιλήψεις. Σε ένα μόνο υποτάχθηκε κατά την πολύχρονη θητεία της στην επιστήμη και την πολιτική: στο καλύτερο για τον τόπο και τον πολίτη.

Συνδύασε την οικογένεια με την καριέρα και τη δημόσια παρουσία με την κοινωνική δράση. Κανείς δεν λησμονεί τους αγώνες της για την Παιδεία, κατά των ναρκωτικών και για τα δικαιώματα των γυναικών. Τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες της, είτε στην Αθήνα, είτε στις Βρυξέλλες. Τις μάχες που έδωσε από όπου κι αν βρέθηκε. Με όραμα μεταρρυθμιστικό και με επιμονή στον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο.

Η Μαριέττα ήταν ένα στέλεχος που προήλθε απ’ τα σπλάχνα τις παράταξής, από την ΟΝΝΕΔ και τις τοπικές οργανώσεις. Μεσουράνησε, όμως, στο πολιτικό προσκήνιο μέχρι το τέλος της ζωής της, κερδίζοντας τον σεβασμό όλων των κομμάτων και όλης κοινωνίας μας. Γιατί, κατά κοινή ομολογία, υπήρξε μια από τις πιο αξιοπρεπείς και δραστήριες βουλευτές και υπουργούς που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα.





Προσωπικά θρηνώ μια πολύτιμη φίλη και σπάνια συνεργάτη. Και οι συνάδελφοί της στη Βουλή, όπως και οι αμέτρητοι φίλοι της από κάθε πολιτικό χώρο και από κάθε γωνιά της χώρας, μια φωνή τολμηρή και ριζοσπαστική. Αλλά πάντοτε ευγενική και ενωτική. Θα μας λείψει πολύ. Στην κόρη της Ζωή, στην αδερφή της Φανή και στους δικούς της ανθρώπους, τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια".





«Ήθος και αξιοπρέπεια, δύναμη και γενναιότητα - λέξεις που σφράγισαν τη διαδρομή της», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας για τη Μαριέττα Γιαννάκου, με ανάρτησή του στο Twitter, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια της. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι «η Μαριέττα Γιαννάκου ανέβαζε πάντα τον πήχη της πολιτικής αντιπαράθεσης στο ύψος που αξίζει σε μία δημοκρατία διαλόγου και αλληλοσεβασμού». Ήθος και αξιοπρέπεια, δύναμη και γενναιότητα - λέξεις που σφράγισαν τη διαδρομή της. Η Μαριέττα Γιαννάκου ανέβαζε πάντα τον πήχη της πολιτικής αντιπαράθεσης στο ύψος που αξίζει σε μία δημοκρατία διαλόγου και αλληλοσεβασμού. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) February 27, 2022



Και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο θάνατο της Μαριέττας Γιαννάκου «Η Μαριέττα Γιαννάκου κόσμησε, κυριολεκτικώς, τον δημόσιο βίο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ιδίως δε στο πλαίσιο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον απαράμιλλο ανθρωπισμό της, την βαθιά και ουσιαστική γνώση της, το υψηλό ήθος της και το υποδειγματικό θάρρος της γνώμης της. Αιωνία η Μνήμη της», επισημαίνει στο συλλυπητήριο μήνυμά του, για τον θάνατο της Μ. Γιαννάκου, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Μαριεττας Γιαννάκου: «Με τη Μαριέττα βρεθήκαμε μαζί στην παράταξη από το 1976. Αγωνίστηκε με εντιμότητα για τις απόψεις της, υπηρέτησε την φιλελεύθερη ιδεολογία με ειλικρίνεια, διακρίθηκε σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της».

Συλληπητήριο μήνυμα έστειλε και ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου





"Η Μαριέττα Γιαννάκου υπήρξε μια πολιτικός η οποία σε όποιο δημόσιο αξίωμα και αν βρέθηκε του προσέδιδε κύρος με την εντιμότητα και τον πλούτο των γνώσεών της. Οι διεκδικήσεις της για τον ρόλο της γυναίκας και ο αγώνας της κατά των ναρκωτικών έχουν καταγραφεί με ξεχωριστό τρόπο. Προσέγγιζε όλα τα ζητήματα με μετριοπάθεια και αξιοπρέπεια. Οι πάντοτε ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις της θα λείψουν από το κοινοβούλιο και, εν γένει, από τη δημόσια ζωή. Εκφράζουμε συλλυπητήρια στην οικογένεια και το κόμμα της". Σε ανακοίνωση μέσω Γραφείου Τύπου για τον θάνατο της Μαριέττας Γιαννάκου προχώρησε και το Κίνημα Αλλαγής "Με θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαριέττα Γιαννάκου, μια πολιτικό που σφράγισε με την παρουσία της την παράταξή της αλλά και τη δημόσια ζωή μέσα από τις θέσεις ευθύνης που υπηρέτησε με συνέπεια, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπερασπίστηκε με παρρησία τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας, υπερβαίνοντας τις στενές διαχωριστικές γραμμές υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Με τη στάση ζωής της, παρέμεινε γενναία μέχρι το τέλος, αποτελώντας παράδειγμα για όλους.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της". Ενώ και το ΚΚΕ μέσω δήλωσης «Η Μαριέττα Γιαννάκου πορεύτηκε με σοβαρότητα & εντιμότητα σε όλη την πολιτική της διαδρομή, ενώ ξεχώρισε και για τη γενναιότητα, με την οποία αντιμετώπισε τα προβλήματα της υγείας της. Για το θάνατό της το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια & τους οικείους της» αναφέρεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter του γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ. Σε σχόλιο του Εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλη Κριθαρίδη για την απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου αναφέρεται: «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της Μαριέττας Γιαννάκου. Παρά τις σαφείς πολιτικές διαφορές η κ. Γιαννάκου πορεύτηκε με τρόπο σοβαρό και έντιμο, ενώ σπουδαία και ενθαρρυντική για όλες και όλους, ήταν η μάχη που έδωσε για την υγεία της».