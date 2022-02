Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός “καθάρισε” την ΑΕΚ

Κυρίαρχος μέχρι τέλους ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ, στον ντέρμπι της Λεωφόρου.

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετατράπηκε το αθηναϊκό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, για την 25η αγωνιστική της Super League. Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν με 3-0 της Ενωσης, με το σκορ να διαμορφώνεται από το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης, χάρη στα γκολ του Αϊτόρ με πέναλτι (16΄), του Παλάσιος (18΄) και του Ιωαννίδη (29΄). Με την αποψινή νίκη, το «τριφύλλι» εξασφάλισε και μαθηματικά τη συμμετοχή του στα πλέι-οφ και πλησίασε σε απόσταση τριών βαθμών την Ενωση, που έχει πάντως ένα ματς λιγότερο.

Κανονικά αγωνίστηκε με τον «Δικέφαλο» ο Εβγκένι Σάκχοφ, που ζει τις δικές του πολύ δύσκολες στιγμές, με την ετοιμόγεννη σύζυγό του να βρίσκεται σε καταφύγιο στο βομβαρδιζόμενο Κίεβο. «Σταματήστε τον πόλεμο. Βοηθήστε μας», ήταν το μήνυμα του Ουκρανού ποδοσφαιριστή πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με πολύ σημαντικό προβάδισμα για τη νίκη πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο του ντέρμπι, παρότι μάλιστα η Ενωση έμοιαζε πιο απειλητική στο ξεκίνημα, με μια κεφαλιά του Βράνιες (5΄) και ένα σουτ του Γκαρσία (11΄) να φεύγουν εκτός εστίας. Στο 13΄, όμως, σε ένα γύρισμα του Αλεξανδρόπουλου από τα αριστερά, ο Ρότα έπεσε άτσαλα πάνω του και τον βρήκε με τις τάπες, αφότου ο μέσος του Παναθηναϊκού είχε βγάλει τη σέντρα. Ο Πορτογαλός διαιτητής Νόμπρε είδε τη φάση στο μόνιτορ και καταλόγισε πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε στο 16΄ ο Αϊτόρ και άνοιξε το σκορ.

Πριν καν συνέλθουν οι «κιτρινόμαυροι», ήρθε και το δεύτερο «χτύπημα» από τους γηπεδούχους σε μία αντεπίθεση, που ξεκίνησε από κλέψιμο του Σάντσες και ολοκληρώθηκε με εξαιρετική κούρσα 50 μέτρων και πλασέ του Παλάσιος, που «έγραψε» το 2-0 μόλις στο 18΄.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η τύχη της... γύρισε την πλάτη σε δύο διαδοχικές φάσεις. Στο 25΄, σε σουτ του Ανσαριφάρντ, η μπάλα κόντραρε στον Βέλεθ, βρήκε στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού και κατέληξε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Τσούμπερ έπιασε πολύ δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο -κάθετο αυτή τη φορά- δοκάρι του Διούδη.

Η «ταφόπλακα» στις ελπίδες της Ενωσης ήρθε στο 29΄. Ο Αϊτόρ έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Ιωαννίδης πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με προβολή την έστειλε για τρίτη φορά στα δίχτυα του Τσιντώτα. Εχοντας... φτερά στα πόδια, ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να σκοράρει και με απευθείας κόρνερ του Αϊτόρ (39΄), που σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ στο 44΄ ο Ιωαννίδης απέτυχε από πολύ κοντά να νικήσει τον Τσιντώτα.

Ο Αργύρης Γιαννίκης έκανε τρεις αλλαγές στο ημίχρονο και οι δύο εξ αυτών συνεργάστηκαν στο 48΄, με τον Μάνταλο να τροφοδοτεί τον Αραούχο, που έπιασε δυνατό σουτ, αλλά ο Διούδης απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ. Ο Αργεντινός απείλησε εκ νέου στο 56΄, με το σουτ του όμως να βρίσκει σε αμυνόμενο και να καταλήγει κόρνερ. Στο δίλεπτο 60΄-61΄ οι «πράσινοι» έφτασαν πολύ κοντά σε τέταρτο γκολ. Πρώτα με εξ επαφής κεφαλιά του Σένκφελντ μετά από εκτέλεση φάουλ, που «έβγαλε» με τα πόδια ο Τσιντώτας, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ιωαννίδης έφυγε μόνος στην αντεπίθεση, πέρασε και τον τερματοφύλακα, αλλά πλάσαρε αδύναμα και ο Ρότα πρόλαβε πάνω στη γραμμή να διώξει. Ο Γιοβάνοβιτς με την πρώτη του αλλαγή πέρασε στο παιχνίδι τον Κουρμπέλη αντί του Γκατσίνοβιτς και «έσβησε» το ματς, με τον Παναθηναϊκό να κρατάει άνετα τη θριαμβευτική νίκη.

Διαιτητής: Αντόνιο Νόμπρε (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Ρούμπεν Πέρεθ - Ρότα, Μάνταλος, Λε Ταλέκ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Σάντσες, Αλεξανδρόπουλος (77΄ Βιτάλ), Γκατσίνοβιτς (66΄ Κουρμπέλης), Ρούμπεν Πέρεθ, Αϊτόρ (86΄ Χατζηγιοβάνης), Παλάσιος, Ιωαννίδης (77΄ Καρλίτος)

ΑΕΚ (Αργύρης Γαννίκης): Τσιντώτας, Χατζισαφί (46΄ Μοχαμάντι), Τζαβέλλας, Βράνιες, Ρότα, Σιμόες (74΄ Λε Ταλέκ), Σάκχοφ, Αμραμπατ, Τσούμπερ (46΄ Μάνταλος), Γκαρσία, Ανσαριφάρντ (46΄ Αραούχο)

