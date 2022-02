Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Πάτησε” τον ΟΦΗ και “εκτοξεύτηκε”

Στους συν 13 από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, μετά τη νέα του νίκη στο πρωτάθλημα.

Ένα γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες στο 19ο λεπτό άνοιξε το δρόμο προς τη 19η νίκη (2-0 τον ΟΦΗ) του Ολυμπιακού στο εφετινό πρωτάθλημα επί συνόλου 24 αγώνων (έχει και πέντε ισοπαλίες), επιτρέποντας στην πειραϊκή ομάδα να αυξήσει σε 13 τους βαθμούς της διαφοράς της από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, ενόψει των πλέι οφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» άσκησαν ασφυκτική πίεση στους (ελλιπείς) Κρήτες την πρώτη μισή ώρα του αγώνα, διάστημα στο οποίο έπαιξαν τον ΟΦΗ στο μισό γήπεδο και είχαν 10 τελικές (οι 8 στην εστία), έναντι καμίας των φιλοξενούμενων.

Με τρομερό πρέσιγκ στην πρώτη μπάλα οι παίκτες του Μαρτίνς έκαναν δύσκολη τη ζωή των αντιπάλων τους και δημιουργούσαν επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή του Επασί, που έκανε... υπερωρίες. Στο 5ο λεπτό και στη σέντρα του Λαλά στο δεύτερο δοκάρι, ο Μασούρας νικήθηκε από τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ.

Το ίδιο συνέβη στο 10΄ σε σουτ του Καρβάλιο, στο 11΄ ακυρώθηκε γκολ του Ελ Αραμπί για χέρι του σκόρερ, στο 16΄ ο Επασί έδιωξε σε κόρνερ σουτ του Μασούρα, στο 17΄ ο Εμβιλά δεν πρόλαβε να σουτάρει από κοντά και στο 19΄το σκορ άνοιξε ο Γκάρι Ροντρίγκες με συρτό σουτ, κι αφού η μπάλα κόντραρε και στον Γιαννούλη.

Στο 25΄ ο Καρβάλιο είδε το κοντινό σουτ που επιχείρησε να καταλήγει κόρνερ, στο 27΄ ο Βούρος παραλίγο να σημειώσει το... αυτογκόλ της αγωνιστικής (κόρνερ) και στο 42΄ ο Ελ Αραμπί αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Ο Νιόπλιας προσπάθησε να παρέμβει στον αγώνα με κάποιες αλλαγές αλλά το μοτίβο δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό μόνιμα στην επίθεση και την ομάδα του Έλληνα τεχνικού σε διαρκή φάση άμυνας, αλλά να έχει και μια αξιόλογη τελική σε σουτ του Ντουρμισάι, στο 57΄.

Στο 59΄ ο Επασί «έβγαλε» το τετ α τετ με τον Ροντρίγκες, ενώ στο 66΄ ακυρώθηκε δεύτερο γκολ του Ελ Αραμπί, πάλι με τη χρήση VAR, για χέρι του Μασούρα στην πάσα προς τον Μαροκινό. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Γιαννούλης αποβλήθηκε για ανατροπή του Μασούρα που έφευγε μόνος μπροστά σε άδεια εστία και κάπου εκεί ο ΟΦΗ έχασε κάθε ελπίδα για κάτι καλό.

Στο 85΄, σε φάουλ του Βαλμπουενά και σουτ του Σισέ η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι του Επασί και στο 89΄ ο Ντουρμισάι σημείωσε αυτογκόλ με κεφαλιά, προσπαθώντας να αποκρούσει προ του Μπουχαλάκη, για το τελικό 2-0.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντρέας Έκμπεργκ (Σουηδία)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 70΄ Γιαννούλης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τσιλιανίδης, Πασαλίδης

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά (83΄ Βρουσάι), Μπα, Σισέ, Κίτσος, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Ροντρίγκες, Καρβάλιο (90΄+1 Φατιγκά), Μασούρας, Ελ Αραμπί.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης (80΄ Λυμπεράκης), Βούρος, Γιαννούλης, Κοροβέσης, Σελίμοβιτς, Στάικος (61΄ Καμάου), Μπουζούκης, Τσιλιανίδης (46΄ Ντουρμισάι), Φαν Ντάινεν (46΄ Ουές), Λάμπρου (76΄ Πασαλίδης).

