Μίλτος Τεντόγλου: Kατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Με ακόμη μία καλή εμφάνιση, ενδεικτική της πολύ καλής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο 36ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους ξεκίνησε με 7,74μ., σε ένα άλμα όπου πάτησε πολύ πίσω, έκανε 8,13μ. στη δεύτερη προσπάθειά του, ήταν άκυρος στην τρίτη, για να «προσγειωθεί» στο τέταρτο και τελευταίο άλμα του στα 8,20μ., ελάχιστα πίσω από το φετινό του ρεκόρ (8,22μ.).

“Είναι καλή επίδοση. Μου αρέσει. Ένιωσα σαν να μην μπορώ να το ελέγξω. Αν ήταν καλό το στάδιο θα δοκίμαζα κάτι παραπάνω. Το στάδιο δεν είναι καλό ούτε για επιδόσεις, ούτε για τίποτε”, δήλωσε ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο μετά τον αγώνα του και τόνισε ότι θα βρεθεί νωρίτερα στο Βελιγράδι για να προσαρμοστεί στον υπερυψωμένο διάδρομο του μήκους όπου θα αγωνιστεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του κλειστού.

Δεύτερος πίσω από τον Τεντόγλου κατετάγη ο Βασίλης Μαρτινάκης (ΓΣ Σέρρες) με 7,37 μ. και τρίτος ο Αντώνης Στυλιανίδης (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) 7,32 μ..

