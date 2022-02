Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία: ρωσική αυτοκινητοπομπή κινείται προς το Κίεβο (εικόνες)

Σε αεροφωτογραφίες έχουν καταγραφεί τα πολλών ειδών οχήματα που αποτελούν την στρατιωτική φάλαγγα. Σε πόση απόσταση βρίσκεται από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες Κυριακή εικονίζουν μεγάλη οχηματοπομπή του ρωσικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης, κινούμενη προς την κατεύθυνση του Κιέβου, περίπου 64 χιλιόμετρα μακριά, ανέφερε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Η οχηματοπομπή είχε μήκος περίπου 5 χιλιόμετρα, τόνισε η Maxar.

Βρισκόταν βορειοανατολικά της ουκρανικής πόλης Ιβάνκιβ και συμπεριλάμβανε οχήματα με καύσιμα, εφόδια, καθώς και τεθωρακισμένα, ανάμεσά τους άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κατά την εταιρεία.

Η Maxar έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν τις καταστροφές που προκάλεσαν πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, καθώς και μάχες μέσα και γύρω από το αεροδρόμιο.

Η εταιρεία αυτή παρακολουθεί τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων εδώ και εβδομάδες. Τα στοιχεία που δημοσιοποιεί δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

