Πόλεμος στην Ουκρανία: ΗΠΑ και Γαλλία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν από την Ρωσία

Επικαλούνται τους αυξανόμενους περιορισμούς στα αεροπορικά ταξίδια μετά τις κυρώσεις που επιβάλλονται στη Ρωσία.



Το Στέιτ Ντιπάρμεντ και το Κε ντ' Ορσέ κάλεσαν σήμερα τους αμερικανούς και τους γάλλους υπηκόους αντιστοίχως να φύγουν αμέσως από τη Ρωσία επικαλούμενα τους αυξανόμενους περιορισμούς στα αεροπορικά ταξίδια ως αποτέλεσμα των κυρώσεων που επιβάλλονται στη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία.

«Οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να αναχωρήσουν αμέσως από τη Ρωσία κάνοντας χρήση των επιλογών που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες», αναφέρεται σε ειδοποίηση ασφαλείας με ημερομηνία 27 Φεβρουαρίου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα.

Η πρεσβεία ζητάει από τους αμερικανούς πολίτες να έχουν «ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που να μην βασίζεται στην παροχή βοήθειας από την αμερικανική κυβέρνηση».

Στο Παρίσι, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως όλοι οι γάλλοι πολίτες που πραγματοποιούν βραχυπρόθεσμες επισκέψεις στη Ρωσία θα πρέπει να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα και επικαλείται τους αυξανόμενους περιορισμούς στα αεροπορικά ταξίδια λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία επειδή εισέβαλε στην Ουκρανία.

«Λόγω των αυξανόμενων περιορισμών στην αεροπορική κυκλοφορία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη, απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους Γάλλους που είναι περαστικοί από τη Ρωσία (τουρίστες, επισκέπτες, φοιτητές, επαγγελματίες σε αποστολή) να λάβουν τα μέτρα τους για να εγκαταλείψουν χωρίς καθυστέρηση τη χώρα με τις υφιστάμενες αεροπορικές συνδέσεις», προσθέτει το υπουργείο και ζητεί «να αναβληθεί κάθε μετακίνηση προς τη Ρωσία».

