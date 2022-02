Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πρωτοβουλία Μπάιντεν για “συντονισμένη αντίδραση” κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συζητήσει τηλεφωνικά με συμμάχους και εταίρους της Ουάσινγκτον τις «εξελίξεις».



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συζητήσει τηλεφωνικά σήμερα με συμμάχους και εταίρους της Ουάσινγκτον τις «εξελίξεις» ως προς την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και για να «συντονίσει» μια «ενωμένη αντίδραση» σε αυτή, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του δεν διευκρινίζεται ποιοι άλλοι ηγέτες θα πάρουν μέρος στη συζήτηση με τον κ. Μπάιντεν, η οποία οργανώνεται την ημέρα που αρχίζει να συζητείται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχέδιο ψηφίσματος που καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αναφέρεται πάντως ότι η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 18:15 (ώρα Ελλάδας).

