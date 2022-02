Κοινωνία

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαύρη Θάλασσα: Έλληνες ναυτικοί “εγκλωβισμένοι“ σε δύο πλοία (βίντεο)

Τι αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ για τους Έλληνες πολίτες και τους ομογενείς σε όλη την Ουκρανία και τον διψήφιο αριθμό ελληνικού ενδιαφέροντος πλοίων που βρίσκονται στην Μαύρη Θάλασσα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και όσα σχετίζονται με τους Έλληνες πολίτες και τους ομογενείς μας που βρίσκονται στην χώρα, όπου μαίνεται η ρωσική ειβολή.

Όπως είπε ο κ. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, «καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την απομάκρυνση όσων Ελλήνων και ομογενών θέλουν να φύγουν από το ουκρανικό έδαφος».

Σημείωσε ωστόσο πως κάθε προσπάθεια γίνεται βάσει όσων εκάστοτε ισχύουν με τα δεδομένα που διαρκώς μεταβάλλονται.

«Στην Μαύρη Θάλασσα γενικώς υπήρχαν 13 πλοία (σημ: εννοεί ελληνικού ενδιαφέροντος)», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Προσέθεσε πως «δύο πλοία είναι δεμένα ανατολικά της Οδησσού», σημειώνοντας πως «στο ένα βρίσκονται 6 Έλληνες ναυτικοί και στο άλλο πλοίο είναι 7 Έλληνες ναυτικοί».

Σημειώνεται πως με τον στρατιωτικό νόμο, κανένα πλοίο δεν μπορεί να φύγει από λιμάνι. Ο πρόξενος της Ελλάδας στην Οδησσό, Δημήτρης Δόχτσης είναι σε διαρκή επαφή με τους Έλληνες ναυτικούς, που είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Ακόμη, ο κ. Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του στο Mega, ανέφερε ότι «Ο γενικός πρόξενός μας και ένας πρέσβης μας έχουν μεταβεί στην Μαριούπολη για να ενισχύσουν το προξενείο. Ο πρέσβης μας στο Κίεβο ζήτησε να εκκενώσει την πρεσβεία, ζήτησε έγκριση για να το κάνει αυτό. Είχαν μείνει λίγοι Έλληνες στο Κίεβο. Υπήρχαν ορισμένοι στον περίβολο της πρεσβείας με τους οποίους έφυγε μαζί και βρίσκεται σε επαφή με τους λίγους άλλους Έλληνες που είναι στο Κίεβο. Όπως μας εξήγησε δεν ήταν δυνατόν να έρθει σε φυσική επαφή με τους άλλους Έλληνες, λόγω της κατάστασης».

Όσον αφορά στους ομογενείς που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ότι «στην Οδησσό και στην Μαριούπολη, που μιλάμε με τα προξενεία, έχουμε λίγο παραπάνω από 100 Έλληνες που θέλουν να επιστρέψουν», συμπληρώνοντας πως «Το υπουργείο είχε εκδώσει μια ταξιδιωτική οδηγία και έχει αποθαρρύνει οποιοδήποτε ταξίδι προς την Ουκρανία και είχαμε προτρέψει όλους τους Έλληνες να φύγουν. Αυτό έγινε αρκετές ημέρες πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες».

«Απαράδεκτη η ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας»

Ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας την Κυριακή, που καλούσε τους Έλληνες «να συνέλθουν».

??Καλούμε όλους, που τόσο βιάστηκαν χθες να κατηγορήσουν για όλα τη Ρωσία (όπως πάντα), να συνέλθουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να σταματήσουν την αντιρωσική προπαγάνδα και να δείξουν ψυχραιμία, νηφαλιότητα και σοβαρότητα.



?? https://t.co/VnvEWUYeux https://t.co/nu123W8UqZ pic.twitter.com/fc82Urkao3 — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) February 27, 2022

«Είναι απαράδεκτη η ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας. Έχουμε στοιχεία και για αυτό καλέσαμε το Ρώσο πρέσβη και του έγινε διάβημα διαμαρτυρίας εχτές. Τονίστηκε ότι έγιναν αεροπορικές επιθέσεις με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δέκα ομογενείς μας, και ότι η Ρωσία οφείλει να σεβαστεί το ανθρωπιστικό δίκαιο» τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου.

«Δεν έχω δει να χρησιμοποιείται τέτοια γλώσσα. Θεωρώ ότι η ανακοίνωση είναι απαράδεκτη και δεν συνάδει με τη διπλωματική τακτική. Ο Ρώσος πρέσβης δε μας έδωσε καμία εξήγηση επί του ζητήματος. Είχε γίνει τηλεφωνικό διάβημα το Σάββατο, το οποίο αφορούσε στο θάνατο των δέκα ομογενών. Αυτή η ανάρτηση έγινε αργότερα» κατέληξε.

