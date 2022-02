Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Σεισμός 4,1% σημειώθηκε 43 χλμ. β/α της πόλης της Σητείας στην Κρήτη, στις 08:38 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 363 χλμ. ν/ατων Αθηνών και το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 43 χλμ. ΒΑ της πόλης της Σητείας.

