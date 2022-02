Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Λευκορωσία: Έτοιμο το τραπέζι των διαπραγματεύσεων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Λευκορωσία έφτασε η ουκρανική αντιπροσωπεία. Στην δημοσιότητα φωτογραφία της αίθουσας όπου θα διεξαχθούν οι συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε σήμερα το πρωί εκεί όπου θα διεξαχθούν συνομιλίες με τη Ρωσία για να αξιώσει "άμεση" εκεχειρία και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

"Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στη ζώνη στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας για να μετάσχει στις διαπραγματεύσεις", αναφέρει η ουκρανική προεδρία σε ανακοίνωσή της. "Το σημαντικό θέμα είναι άμεση εκεχειρία και η απόσυρση των στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος", διευκρίνισε.

Νωρίτερα, οι λευκορωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμες να υποδεχθούν τις συνομιλίες που προβλέπεται να διεξαχθούν ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, μολονότι οι αντιπροσωπείες δεν έχουν ακόμη αφιχθεί, πέμπτη ημέρα σήμερα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

"Ο τόπος των συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στη Λευκορωσία είναι έτοιμος και εμείς αναμένουμε τις αντιπροσωπείες",ανακοίνωσε το λευκορωσικό υπουργείο Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

??????????????In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg — Belarus MFA ???? (@BelarusMFA) February 28, 2022

Αυτό δημοσίευσε φωτογραφία της αίθουσας όπου θα διεξαχθούν οι συνομιλίες, στην οποία υπάρχει ένα μακρύ τραπέζι με περίπου δέκα θέσεις σε κάθε πλευρά και τις σημαίες των τριών χωρών στο βάθος.

Η Ουκρανία αποδέχθηκε χθες, Κυριακή, την ιδέα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μολονότι όπως είπε "δεν το πιστεύει πάρα πολύ" ότι αυτές θα μπορούσαν να δώσουν τέλος στη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε την Πέμπτη το πρωί.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας προβλέπεται να διεξαχθούν στα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία, παρά το γεγονός ότι η τελευταία χρησιμεύει ως βάση οπισθοφυλακής για τις δυνάμεις της Μόσχας στην επίθεσή τους στο Κίεβο.

Οι συνομιλίες αυτές θα διεξαχθούν "χωρίς προαπαιτούμενα", σύμφωνα με την Ουκρανία, η οποία δηλώνει ότι δεν σκοπεύει "να συνθηκολογήσει".

Σύμφωνα με το Κίεβο, ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο, σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δεσμεύτηκε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και πύραυλοι που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφός της χώρας του θα παραμείνουν εκεί κατά τη διάρκεια της άφιξης, των διαπραγματεύσεων και της αποχώρησης της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαύρη Θάλασσα: Έλληνες ναυτικοί “εγκλωβισμένοι“ σε δύο πλοία (βίντεο)

Πρόεδρος Κομισιόν: η Ουκρανία θα ενταχθεί στην ΕΕ