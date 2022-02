Αθλητικά

Κόρινθος: Πυροβολισμοί σε γήπεδο εν ώρα αγώνα (βίντεο)

Χάος προκλήθηκε σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος στην Κορινθία, όταν “φίλαθλος” πυροβόλησε αρκετές φορές με καραμπίνα, προκαλώντας τρόμο και χάος.

Ακόμη ένα εξωφρενικό περιστατικό σε γήπεδο έρχεται να προστεθεί στα γεγονότα που αμαυρώνουν τον ελληνικό αθλητισμό, μόλις έναν μήνα μετά από την δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στην Θεσσαλονίκη.

Αυτήν την φορά, προκλήθηκε χάος και τρόμος από πυροβολισμούς μέσα σε γήπεδο, την ώρα του αγώνα για το τοπικό πρωτάθλημα Κορινθίας.

Όπως καταγγέλλει ο ΠΑΣ Κόρινθος κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Τενεάτη Αθικίων για τα play off της πρώτης κατηγορίας του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος του Νομού Κορίνθου, στο γήπεδο επικράτησαν πρωτόγονες καταστάσεις. Ένας φίλαθλος των Αθικίων πυροβόλησε με καραμπίνα στο γήπεδο τρεις φορές, βρίζοντας και απειλώντας τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους της ομάδας.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα όσα θλιβερά διαδραματίστηκαν σήμερα (χθες) στο γήπεδο των Αθικίων είναι πρωτόγνωρα για όλη την Ελλάδα. Γνωστός φίλαθλος των Αθικίων πυροβόλησε με όπλο καραμπίνα τρεις φορές βρίζοντας και απειλώντας τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους μας πριν την έναρξη του αγώνα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία και τον συνέλαβε.

Στο 75ο λεπτό επιτέθηκε και χτύπησε τον Οικονόμου Γεώργιο οπαδός των Αθικίων.

Στο 27ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου έγινε τρίτη διακοπή του αγώνα γιατί φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας πέταξαν πέτρες και μπουκάλια νερού στον επόπτη (υπάρχει το βίντεο) και ως εκ θαύματος “ξεχάστηκε” στο φύλλο αγώνα να αναγράφει.

Μέλος της διοίκησης των Αθικίων παρακολούθησε το δεύτερο ημίχρονο πάνω από τον πάγκο των Αθικίων και πέταγε μπουκάλια νερού εντός γηπέδου. Οι διαιτητές έφυγαν με συνοδεία αστυνομίας από το γήπεδο. Συγχαρητήρια στους σκηνοθέτες της σημερινής παράστασης πράγματι είστε “διαφορετικοί”».

Σημείωση: το βίντεο έχει αναρτηθεί χωρίς ήχο στην σελίδα της ομάδας στο Facebook.

Πηγή βίντεο: Facebook /korinthosfc1963

