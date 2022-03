Οικονομία

Οι εκπτώσεις τελείωσαν, οι προσφορές άρχισαν

Τι αναφέρει ο εμπορικός κόσμος για την κίνηση την περίοδο των εκπτώσεων και τους τζίρους, αλλά και το εύρος των προσφορών στην πλειονότητα των καταστημάτων.

'Εληξαν στις 28 Φεβερουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις, αλλά, η πλειονότητα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, πρόκειται να συνεχίσει τις προσφορές καθώς οι πωλήσεις δεν κινήθηκαν στα επίπεδα που ήθελαν οι έμποροι.

Με βάση τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας που έδωσε στη δημοσιότητα, από την περασμένη Παρασκευή, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ σχετικά με την κίνηση των πωλήσεων κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, σε πανελλαδικό δείγμα επιχειρήσεων, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Είναι ενδεικτικό της κατάστασης στην αγορά πως μόλις 3 στις 10 λιανεμπορικές επιχειρήσεις είδαν αυξημένες πωλήσεις στις φετινές χειμερινές εκπτώσεις. Οι μικρότερες επιχειρήσεις βρίσκονται, για άλλη μια φορά, σε δυσμενέστερη θέση, καθώς 4 στις 10 σημείωσαν χαμηλότερες πωλήσεις, ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είχαν πιο ενθαρρυντικές επιδόσεις και κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα φέτος έναντι προηγούμενων αντίστοιχων περιόδων. Παράλληλα, η έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ μας έδειξε ότι, στις φετινές χειμερινές εκπτώσεις, οι επιχειρήσεις που είχαν δυνατότητα πωλήσεων και εκτός φυσικού καταστήματος, είτε με πωλήσεις μέσω site, είτε με e-shops, εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με εκείνες που δεν είχαν. Παρά τις πολλές δυσκολίες που μας δημιουργεί η ακρίβεια, ως καταναλωτές, ας λάβουμε υπόψη μας πως 7 στα 10 εμπορικά καταστήματα στην Αττική θα συνεχίσουν και τον Μάρτιο τις χειμερινές εκπτώσεις, με γενναίες προσφορές».

Έρευνα ΕΣΑ: 9 στα 10 καταστήματα είχαν πτώση τζίρου

Στο μεταξύ, σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, τα ευρήματα της δικής του έρευνας για τις χειμερινές εκπτώσεις, που πραγματοποιεί με την συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και την επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή Γ. Μπάλτα. Από την έρευνα προκύπτει ότι αν και 9 στα 10 καταστήματα, της Αθήνας, δηλώνουν πτώση τζίρου, ωστόσο, οι έμποροι δηλώνουν σε συντριπτικό ποσοστό, την απαίτηση τους να καταργηθεί ο θεσμός των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

Με αφορμή τα στοιχεία ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Με την συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου και βασιζόμενοι σε ένα δείγμα διαφορετικών κλάδων, περιοχών αλλά και μεγέθους, που για πρώτη φορά ξεπερνά τα 400 εμπορικά σημεία, έχουμε στα χέρια μας μια εξαιρετική απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στην αγορά σήμερα. Αυτοαπασχολούμενοι, μικρές, μεσαίες και μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, στις περιφερειακές αγορές και σε όλα τα εμπορικά κέντρα (Malls) δίνουν το στίγμα του λιανεμπορίου σε αυτή τη δύσκολη καμπή, που η αγορά λειτουργεί κάτω από ειδικές συνθήκες. Η πτωτική πορεία που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ στον δείκτη του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της εκπτωτικής περιόδου, με 9 στα 10 καταστήματα να δηλώνουν πτώση τζίρου. Ένα ποσοστό που δεν έχει προηγούμενο και δεν το αντιμετωπίσαμε ούτε κατά την εποχή της οικονομικής κρίσης.

Στη δύσκολη αυτή περίοδο, οι έμποροι δηλώνουν επίσης σε συντριπτικό ποσοστό, την απαίτηση τους να καταργηθεί επιτέλους ο παρωχημένος θεσμός των ενδιάμεσων εκπτώσεων αλλά και την αγωνία τους για τα θέματα ασφάλειας ειδικά στο κέντρο της πόλης, τα οποία σκοπεύουμε να αναδείξουμε αμέσως ζητώντας λύσεις. Τέλος, η ανασφάλεια του εμπορικού κόσμου καταγράφεται ανάγλυφα στην προσδοκία για την πορεία του κύκλου εργασιών το επόμενο εξάμηνο, όπου οι απαντήσεις μοιράζονται, ενώ εντυπωσιάζει το ότι περισσότεροι από 2 στους 10 δεν μπορούν να εκτιμήσουν την κατάσταση. Με αυτά τα δεδομένα, απαιτούμε τώρα την άρση όλων των περιορισμών και την επαναφορά της κανονικότητας στην αγορά, με ταυτόχρονη στήριξη ώστε να μην βρεθούμε εμπρός στα λουκέτα που αποφύγαμε με τα σωστά μέτρα που ελήφθησαν την κρίσιμη περίοδο, ελπίζοντας ότι σύντομα θα εισέλθουμε επιτέλους σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης».

Συμπεράσματα έρευνας

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος «Τα αποτελέσματα από την έρευνα για τις πωλήσεις του 2022 σε σύγκριση με αυτές του 2020 είναι αποκαρδιωτικά και αποτυπώνουν έντονα την κατάσταση ανασφάλειας που επικρατεί στην αγορά, που το διεθνές περιβάλλον, η έλλειψη ρευστότητας, η άνοδος του κόστους ενέργειας και μεταφορών σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα».

Η συντριπτική πλειοψηφία 87,2% δήλωσε ότι το 2022 είχε χειρότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, ενώ ένα ισχνό ποσοστό του 10,9% δήλωσε καλύτερο ή ίδιο τζίρο.

Η πλειοψηφία των καταστημάτων του δείγματος 7 στις 10, ανήκουν στην κατηγορία ένδυση -υπόδηση - αξεσουάρ - αθλητικά είδη που έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην εκπτωτική περίοδο.

Έξι στα 10 σημεία πώλησης του δείγματος, λειτουργούν στα όρια του Δ. Αθηναίων.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει μεσοσταθμικά μεγαλύτερη πτώση τζίρου στο κέντρο σε σχέση με τις αγορές εκτός Δ. Αθηναίων.

Οι απαντήσεις που αναφέρονται στις προσδοκίες για το επόμενο εξάμηνο είναι μοιρασμένες, 1 στους 3 δηλώνει αισιόδοξος και αντίστοιχα στην ίδια αναλογία οι ερωτηθέντες δηλώνουν απαισιόδοξοι. Η αβεβαιότητα γίνεται φανερή και από το 22,6% που δήλωσε πως δεν μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση ενώ ενημέρωναν ότι αδυνατούν να προγραμματίσουν ακόμα και τις αγορές τους.

Η πλειοψηφία της αγοράς, με 7 στους 10 ζητούν την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ενώ μόνο 18,9% θέλει να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς.

Επιπλέον φαίνεται ότι το επίπεδο της αστυνόμευσης και το αίσθημα ασφάλειας των επιχειρηματιών απέχει πολύ από την κατάσταση που επικρατούσε στη προ πανδημίας εποχή. Η ανασφάλεια δείχνει να είναι εντονότερη στις περιοχές του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, είναι λιγότερο έντονη στις συνοικιακές αγορές και ανεπαίσθητη στις αγορές εκτός του Δ. Αθηναίων.

Σημειώνεται ότι η σύγκριση έγινε με τον τζίρο της εκπτωτικής περιόδου του 2020, γιατί ήταν η τελευταία περίοδος χειμερινών εκπτώσεων που διεξήχθησαν υπό κανονικές συνθήκες ενώ υπογραμμίζεται και η αρνητική συμβολή των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Αττική, που συνέτειναν περαιτέρω στην ήδη επιβαρυμένη αγορά.