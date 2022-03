Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Σταϊκούρας: κρατικά δάνεια για μέτρα στήριξης πολιτών

Η ελληνική πρόταση στο Συμβούλιο Υπ. Ενέργειας της ΕΕ. Πως οι εξελίξεις στην Ουκρανία θα επηρεαστούν τον πληθωρισμό, τις τιμές στην ενέργεια και τον τουρισμό. Ελληνικό αίτημα και για τις αμυντικές δαπάνες.

Τα κράτη- μέλη της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα λήψης χαμηλότοκων δανείων για τη χρηματοδότηση μέτρων αντιστάθμισης των επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας, ενώ τα δάνεια δεν θα υπολογίζονται στο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Σε αυτό αφορά η ελληνική πρόταση που θα συζητηθεί εκτάκτως σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει, δια του αρμόδιου υπουργού Κώστα Σκρέκα, να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός αλληλεγγύης για την ενεργειακή κρίση που εντείνεται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο κ. Σταικούρας, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, λόγω της ουκρανικής κρίσης θα υπάρξουν επιπτώσεις κυρίως στην ενεργεία, αλλά και αντίκτυπος στον πληθωρισμό, στο κόστος δανεισμού και στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Εκτίμησε, παράλληλα, ότι ενδεχομένως θα δούμε αρνητικές επιπτώσεις και στον τουρισμό, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα αλλά και μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων έως 5%. Ενώ, οι πληθωριστικές συνέπειες θα αφορούν και στις εισαγωγές από σιτηρά και δημητριακά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ευρώπη ενήργησε έγκαιρα, γρήγορα και ενωτικά και σε αυτήν την κρίση στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι οι επιπλέον κυρώσεις, όπως το swift, θα έχουν επιπτώσεις και στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Επίσης, έκανε γνωστό ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει γραπτώς από τα ευρωπαϊκά φόρα την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους όποιους δημοσιονομικούς στόχους στο μέλλον.

Τέλος, είπε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα νομοθετηθεί ο νέος ΕΝΦΙΑ.

