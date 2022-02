Οικονομία

Ρούβλι: Η ρωσική κεντρική τράπεζα διπλασίασε τα επιτόκια

Η κάθετη “βουτιά” που καταγράφει το ρούβλι, πιέζει την ρωσική οικονομία, η οποία είναι ήδη αντιμέτωπη και με διπλάσιο πληθωρισμό, έναντι του ετήσιου στόχου.

Σε δραστική αύξηση των επιτοκίων της προχωρά η ρωσική κεντρική τράπεζα, σε μία προσπάθεια να ανακόψει τη διολίσθηση του ρωσικού νομίσματος και να βάλει φρένο στον πληθωρισμό.

Η νομισματική αρχή ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων από το 9,5% στο 20%.

Παράλληλα έδωσε εντολή στις επιχειρήσεις της να πουλήσουν το 80% των αποθεμάτων τους σε ξένο συνάλλαγμα.

Η απόφαση αυτή ήρθε καθώς η Δευτέρα ξημέρωσε για τους Ρώσους με το ρούβλι να κάνει βουτιά 40% σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 119 έναντι του δολαρίου. Αναλυτές προειδοποιούσαν ότι θα διολιθήσει έως και τα 300 έναντι του δολαρίου αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα από την κεντρική τράπεζα.

Η βουτιά της αξίας του νομίσματος από 30% έως 40% θα προσθέσει περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό, δήλωσε στη Wall Street Journal ο Σεργκέι Αλεκασένκο, πρώην ανώτερος αξιωματούχος της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Ο πληθωρισμός είχε ήδη ανέλθει στο 8,7% τον Ιανουάριο, υπερδιπλάσιος του στόχου της κεντρικής τράπεζας για 4%. Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο εάν οι διακοπές στο σύστημα πληρωμών μειώσουν την προσφορά αγαθών, υπογράμμισε ο Αλεκασένκο.

