Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Απελευθερώνουμε κρατούμενους με στρατιωτική εμπειρία

Ζητά από την ΕΕ την άμεση ένταξη της χώρας του μέσω ειδικής διαδικασίας. Ποιος είναι ο κύριος στόχος των συνομιλιών με τη Μόσχα.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα την ΕΕ να επιτρέψει την άμεση ένταξη της Ουκρανίας με βάση μια ειδική διαδικασία fast track καθώς υπερασπίζεται τον εαυτό της από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων, ενώ ανέφερε ότι κατά τις τελευταίες τέσσερις ημέρες του πολέμου σκοτώθηκαν 16 παιδιά και 45 τραυματίστηκαν.

"Ο στόχος μας είναι να είμαστε μαζί με όλους τους Ευρωπαίους και κυρίως να είμαστε ίσοι. Είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι δίκαιο. Είμαι βέβαιος ότι το δικαιούμαστε", είπε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Σώστε τις ζωές σας και φύγετε", κάλεσε ο ουκρανός πρόεδρος τους ρώσους στρατιώτες και πρόσθεσε ότι 4.500 ρώσοι στρατιώτες έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί.

Η Ουκρανία, είπε ο πρόεδρός της, θα απελευθερώσει κρατούμενους με στρατιωτική εμπειρία αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Ο κύριος στόχος των συνομιλιών με τη Ρωσία είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

