“Άγριες Μέλισσες”: “καυτό” επεισόδιο την Δευτέρα (εικόνες)

Συγκλονιστικές εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται αυτήν την εβδομάδα με 4 νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Τι θα δούμε την Δευτέρα, στις 12:15, στον ΑΝΤ1

Ο Ακύλας κάνει μια ανέλπιστη πρόταση στον Δούκα, ο οποίος ζητά τη συμμαχία των γιων του.

Η Πηνελόπη αποφασίζει να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό της και να μάθει όσα κρύβει ο Μελέτης.

Η Μυρσίνη κάνει μυστικές συνεννοήσεις με τη Ρένα, ενώ ο Σέργιος είναι χαρούμενος που βρίσκονται και πάλι όλοι μαζί.

Ο Πέτρος και ο Λάμπρος ανοίγουν τα χαρτιά τους στον Λάκη, με κίνδυνο να πέσουν σε παγίδα.

Ο Σταμάτης ζητάει από τον Παναγιώτη να μεσολαβήσει για χάρη του στη Βιολέτα, ενώ το χωριό αποδέχεται, επιτέλους, τον Κυριάκο.

Η Ασημίνα ζητά από τον Πέτρο να γράψει στην Ελεύθερη Ελλάδα, ενώ η Ελένη είναι σίγουρη πως ο Δούκας έχει συμμαχήσει με τον Ακύλα.

