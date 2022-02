Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Σεξουαλική παρενόχληση 11χρονου σε εμπορικό κέντρο

Που και πως προσέγγισε το παιδί ο νεαρός, που προσπάθησε και να το φιμώσει. Πως κατάφερε ο 11χρονος να ξεφύγει από τα χέρια του.