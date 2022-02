Κοινωνία

Καλλιθέα - ΣΔΟΕ: τόνοι καπνού σε παράνομο “εργοστάσιο” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκε η αποθήκη όπου φυλάσσονταν τα καπνικά προϊόντα. Σε τρεις συλλήψεις προέβησαν οι Αρχές. Πόσους φόρους έχασε το Δημόσιο.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, και συγκεκριμένα οι ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και επισταμένης συστηματικής έρευνας, εντόπισαν στην Καλλιθέα Αττικής αποθηκευτικό χώρο που λειτουργούσε ως σημείο εναπόθεσης λαθραίων καπνικών με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία και διακίνησή τους στην ελληνική παράνομη αγορά.

Σε οργανωμένη επιχείρηση που διενεργήθηκε στις 21/2/2022, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός του αποθηκευτικού χώρου:

1.832 κιλά καπνού σε μορφή θρυμμάτων και

1.121 κιλά καπνού για ναργιλέ χωρίς τις ενδεικτικές ένσημες ταινίες φορολογίας καπνικών προϊόντων.

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, κατά τη διάρκεια παραλαβής μέρους της προαναφερόμενης κατασχεθείσας ποσότητας, 3 άτομα, και ειδικότερα ένας υπήκοος Πολωνίας, ένας υπήκοος Συρίας και ένας Έλληνας υπήκοος-ιορδανικής καταγωγής.

Το σύνολο των διαφυγόντων δασμών και φόρων ανέρχεται σε ποσό ύψους 900.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, μετά της σχηματισθείσας δικογραφίας, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα - Κυνήγι: 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

“Το Πρωινό”: Ο Κιμούλης, η αγωγή και η αντίδραση Λέχου - Ψαρρά (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Καταστράφηκε το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο