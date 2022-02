Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: εκκένωση του προξενείου της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό πολιορκία παραμένει η Μαριούπολη, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιχειρήσεις στην περιοχή.



Υπό πολιορκία παραμένει η Μαριούπολη, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιχειρήσεις στην περιοχή και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις Ουκρανίας και Ρωσίας στα σύνορα με την Λευκορωσία.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Μαριούπολη, Χρήστος Μαζανίτης, δόθηκε εντολή να εκκενωθει το προξενείο της Ελλάδας και να απομακρυνθούν τόσο οι διπλωμάτες, όσο και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται εκεί για να καλύπτουν τις εξελίξεις στην περιοχή.

Διπλωμάτες και δημοσιογράφοι μετακινούνται σε άλλο κτήριο, καθώς αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια όλων. Η περιοχή που βρίσκεται το ελληνικό προξενείο δεν θεωρείται ασφαλής, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση, εκτός των άλλων, οι Ουκρανοί έχουν στήσει ένα αντιεροπορικό σύστημα.

Επίσης, το ελληνικό προξενείο είναι κοντά σε πιθανούς στόχους Ρώσων στρατιωτών.

Διπλωμάτες και δημοσιογράφοι μεταφέρθηκαν σε κτήριο που στεγάζονται τα γραφεία του ΟΑΣΕ, μέρος που θεωρείται πιο ασφαλές.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως "με πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια των μελών του προσωπικού του Γενικού Προξενείου της Μαριούπολης, καθώς και των φιλοξενουμένων σε αυτό δημοσιογράφων, αποφασίστηκε η προσωρινή μεταφορά του Γενικού Προξενείου σε άλλο κτίριο εντός της πόλης. Συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις στις οποίες στεγαζόταν μέχρι πριν από λίγες ημέρες η Ειδική Αποστολή Επιτήρησης του ΟΑΣΕ, η οποία έχει αποχωρήσει.

Η μεταφορά ολοκληρώθηκε επιτυχώς νωρίτερα σήμερα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς την Γραμματεία του ΟΑΣΕ και ιδιαίτερα τη Γενική Γραμματέα του Οργανισμού, Helga Schmid.

Το Γενικό Προξενείο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του παραμένουν τα ίδια:

Γενικό Προξενείο στη Μαριούπολη:

Τηλέφωνα: 00380629 47-04-38, 00380629 34-53-84, 00380629 52-84-90, 00380629 33-24-92

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: 00380967047885

Email: grgencon.mar@mfa.gr"

Ειδήσεις σήμερα:

Πρόεδρος Κομισιόν: η Ουκρανία θα ενταχθεί στην ΕΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία: “άλμα” για το πετρέλαιο, “βουτιά” για το ρούβλι

Κολομβία: φονική έκρηξη σε ανθρακωρυχείο (εικόνες)