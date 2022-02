Κόσμος

Ουκρανία - Πεσκόφ για ΕΕ: “εχθρική συμπεριφορά” η αποστολή όπλων στο Κίεβο

"Ο πρόεδρος Πούτιν βρίσκεται στο Κρεμλίνο και ασχολείται με την οικονομία", τόνισε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ.



Η οικονομική πραγματικότητα της Ρωσίας έχει αλλάξει, παραδέχεται το Κρεμλίνο, χωρίς ωστόσο να βλέπει τον λόγο αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας, που ανέβασε σήμερα στο 20% το βασικό επιτόκιο για να απαντήσει στις επιπτώσεις των πρωτοφανών οικονομικών κυρώσεων της Δύσης κατά της Μόσχας.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εργάζεται σήμερα επί της οικονομικής απαντήσεως που πρέπει να δοθεί στις βαριές δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο πρόεδρος βρίσκεται στο Κρεμλίνο, ασχολείται με την οικονομία», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Οι κυρώσεις είναι βαριές, δημιουργούν προβλήματα (...), αλλά η Ρωσία έχει όλο το αναγκαίο δυναμικό για να αντισταθμίσει τις ζημίες».

Η Μόσχα θα απαντήσει στις δυτικές κυρώσεις κατά της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, είπε ο Πεσκόφ. «Η κατευθυντήρια αρχή θα είναι η αμοιβαιότητα και τα συμφέροντά μας θα είναι στη προμετωπίδα».

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν θα συναντηθεί εντός της ημέρας με σειρά αξιωματούχων, ανάμεσά τους ο υπουργός Οικονομικών και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Ενωση για «εχθρική συμπεριφορά» κατά της Ρωσίας καταγγέλλοντας ότι η τροφοδοσία της Ουκρανίας με όπλα είναι επικίνδυνη και «αποσταθεροποιητική» και αποδεικνύει ότι η Ρωσία «είχε δίκιο στις προσπάθειές της για την αποστρατιωτικοποίηση» της Ουκρανίας.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για τον αριθμό των απωλειών των ρωσικών δυνάμεων κατά την επίθεση κατά της Ουκρανίας. Αρνήθηκε επίσης να αναφερθεί στις διαταγές που έδωσε το σαββατοκύριακο ο Πούτιν για να τεθούν σε κατάσταση συναγερμού οι ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις.

