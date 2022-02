Κοινωνία

“Μπιάνκα”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού

Σε ποιες περιοχές και πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα της κακοκαιρίας. Αναλυτική πρόγνωση.

Το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε την κακοκαιρία "Bianca" έχει ήδη κινηθεί βορειοανατολικά και τα φαινόμενα τη Δευτέρα (28-02-2022) παρουσιάζουν πρόσκαιρη ύφεση. Από την Τρίτη (01-03-2022) προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού για το επόμενο διήμερο, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότια χώρα και τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά (πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης).

Πιο αναλυτικά:

Α. Τρίτη (01-03-2022)

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, στα ημιορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

Β. Τετάρτη (02-03-2022)

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Στερεά, το νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τις πρωινές ώρες στα ημιορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς και βαθμιαία στα ημιορεινά της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης.

