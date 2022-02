Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Οικονόμου: Πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους εταίρους η Ελλάδα

Με αναφορά στην απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εκφράζοντας τη θλίψη του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.

«Η Μαριέττα Γιαννάκου υπήρξε ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας» είπε. «Με την παρουσία και τις δράσεις της, στα πρώτα χρόνια της ΟΝΝΕΔ, στις κομματικές μας οργανώσεις, στις κυβερνήσεις της ΝΔ, στη θητεία της στο Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεχώρισε. Ξεχώρισε για το ήθος της, για τον πολιτικό της λόγο, για την προσήλωσή της στις μεταρρυθμίσεις και στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας».

Αναφορικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο κ. Οικονόμου επεσήμανε ότι «η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επανατοποθετεί την πραγματικότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη σε πολλαπλά επίπεδα. Ο κόσμος μας όπως τον ξέραμε άλλαξε ραγδαία στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών και φαίνεται ότι αυτό συνεχίζει να συμβαίνει, να αλλάζει με ρυθμό καταιγιστικό. Αμφισβητούνται πολλές από τις βεβαιότητες με τις οποίες προχωρήσαμε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Είναι ανάγκη λοιπόν να προσαρμοστούμε γρήγορα στα νέα δεδομένα και να ανταποκριθούμε στο νέο περιβάλλον».

Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη έχοντας πλούσια ιστορική εμπειρία δεν επαναπαύεται και δείχνει το απαιτούμενο πολιτικό και ηθικό σφρίγος για να διατηρήσει το πολιτισμικό κεκτημένο της. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που διαδραματίζονται μετά την εισβολή στην Ουκρανία και συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις των εταίρων και των συμμάχων της για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία και τη στήριξη του ουκρανικού λαού.

Επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός τόνισε τις θέσεις αυτές τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στην έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ακόμη πως τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχή και ότι θα υπάρξουν σημαντικές αναταράξεις στην αγορά της ενέργειας.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε αναλυτικά στις διατυπωμένες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και υπενθύμισε τις θέσεις αρχής της Ελλάδας για σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των χωρών και τόνισε ότι ο αναθεωρητισμός είναι η βασική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και δεν πρέπει να γίνεται δεκτός σε καμία των περιπτώσεων απ' όπου κι αν προέρχεται.

Μίλησε για δικαίωση των θέσεων των ευρωπαίων ηγετών και μεταξύ αυτών του πρωθυπουργού και είπε πως οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι η άμυνα όχι μόνο είναι αυτοσκοπός αλλά και εθνική προτεραιότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως η χώρα μας είχε διορατικότητα όπως και στην περίπτωση της αντιμετώπισης της πανδημίας, κινήθηκε γρήγορα και προχώρησε εγκαίρως σε δράσεις που οι καιροί κελεύουν.

Αναφέρθηκε στην αμυντική θωράκιση της χώρας και τόνισε πως διεθνιστικές αφέλειες και ερασιτεχνισμοί είναι καταστροφικοί και δεν συγχωρούνται. Η ασφάλεια σε κάθε επίπεδο είναι το μέγιστο ζητούμενο και η απόλυτη προτεραιότητα είπε χαρακτηριστικά. Επίσης αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Ουκρανό πρόεδρο και στις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η χώρα μας. Μεταξύ αυτών στις κινήσεις που έχουν γίνει για την απώλεια των ομογενών στην Ουκρανία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε στην συνέχεια ότι είναι πολύ σημαντική η υιοθέτηση της πρότασης του πρωθυπουργού από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για λήψη μέτρων στον τομέα της ενέργειας.

Ο κ. Οικονόμου έκλεισε την εισαγωγική του τοποθέτηση με αναφορά στην αυριανή συζήτηση - ενημέρωση στη Βουλή για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. «Ο έμπρακτος αναθεωρητισμός της Ρωσίας, τον οποίο ο πρόεδρος Πούτιν προσπάθησε να στηρίξει θεωρητικά σε ιστορικά και πολιτικά δεδομένα είναι δομικά αναχρονιστικός. Μας γυρίζει βίαια σε ένα θολό παρελθόν», τόνισε. «Αν η τάση αυτή δε σταματήσει εν τη γενέσει της θα θερίσουμε πολλές θύελλες σε κάθε επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ρωτήθηκε αν στο συμβούλιο των υπουργών άμυνας της ΕΕ θα ληφθεί απόφαση να μας ζητηθεί να πάνε στην Ουκρανία μαχητικά και πιλότοι. "Η χώρα μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους εταίρους και τους συμμάχους μας στην αντιμετώπιση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις του συμβουλίου των υπουργών άμυνας", απάντησε.

Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που διαφωνούν με την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, ο κ. Οικονόνου ανέφερε τα εξής: "Η χώρα οφείλει να είναι καθαρά και ανυποχώρητα απέναντι σε πράξεις που συνιστούν αναθεώρηση του Διεθνούς Δικαίου, απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όχι απλως καταδικάζουμε. Ζητάμε και υποστηρίζουμε κυρώσεις, υποστηρίζουμε ενεργά το λαό της Ουκρανίας. Δεν πρέπει να παίρνουμε αποστάσεις. Δεν πρέπει να εξισώνουμε το θύτη με το θύμα. Η στάση μας είναι απολύτως εναρμονισμένη με τις αποφάσεις όλου του δυτικού κόσμου, με τους εταίρους μας στην ΕΕ και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ. Είναι αναγκαίες αποφάσεις που ελήφθησαν με το δέοντα τρόπο και ύστερα από την εξουσιοδότηση που έδωσε το ΚΥΣΕΑ".

Ερωτηθείς αν θα ακολουθήσει και δεύτερο πακέτο στήριξης στην Ουκρανία, απάντησε ότι προς το παρόν έχουμε μείνει σε αυτό που παραδόθηκε χθες και είμαστε σε συνεννόηση με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Επίσης σε ερώτηση αν έπρεπε να συγκληθεί το ΚΥΣΕΑ πρώτα είπε ότι δεν προβλέπεται αυτό για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας ή υλικού, ενώ απαντώντας σε όσους λένε ότι υπάρχει ζήτημα γιατί δεν εκλήθη ο Νίκος Δένδιας απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και πρόσθεσε: "Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για να ασχολείται κανείς με παραμύθια και ίντριγκες".

Για τον Έλληνα πρέσβη που έφυγε από το Κίεβο ο κ. Οικονόμου δήλωσε ότι επικοινώνησε με το Υπουργείο Εξωτερικών και είπε ότι δεν πληρούνται οι συνθήκες ασφάλειας και γι' αυτό ζητά άδεια να φύγει, άδεια που του δόθηκε. Πρόσθεσε ότι συνεχίζουν να βρίσκονται στην Οδησσό και τη Μαριούπολη προξενικές αρχές ενώ ενεργούν και οι πρεσβείες μας στις όμορες χώρες.

Σχετικά με τις προσφυγικές ροές που αναμένονται από την Ουκρανία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι και πως εξετάζεται ρύθμιση για να τους δοθεί 12μηνη άδεια παραμονής και εργασίας. Είπε επίσης ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει τη δημιουργία μηχανισμού κατανομής αυτών των ανθρώπων στην ΕΕ.

Τέλος ερωτηθείς για την ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας παρέπεμψε στην απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών.

