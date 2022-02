Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά μόλις άνοιξε ο καταπέλτης

Στελέχη της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ υπάρχει και πυροσβεστικό πλοιάριο για να συνδράμει. Τρεις οι αγνοούμενοι από την φωτιά.



Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο εσωτερικό του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Euroferry Olympia, στο λιμάνι του Αστακού, μετά το άνοιγμα του καταπέλτη.



Στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήδη επιχειρούν στο σημείο, ενώ υπάρχει και πυροσβεστικό πλοιάριο για να συνδράμει.



Σημειώνεται, ότι ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο τρίτο κατάστρωμα του πλοίου τα ξημερώματα της Παρασκευής 18 Φεβρουαρίου, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από Ηγουμενίτσα προς Μπρίντιζι, ανήλθε στους 8, ενώ 3 άτομα ακόμα φέρονται να αγνοούνται.

Οι διασωθέντες από το πλοίο είναι 281.?

