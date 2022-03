Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρχονται ριζικές αλλαγές σε Facebook, Instagram και WhatsApp

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καινοτομία που ετοιμάζει η Μeta στις τρεις πλατφόρμες!

Θέλετε να μάθετε την τεράστια καινοτομία που φέρνει η εταιρία Meta, στην οποία ανήκουν τα Facebook, Instagram και WhatsApp, και θα αλλάζουν ριζικά;

H Meta, ανακοίνωσε ένα νέο και φιλόδοξο ερευνητικό έργο τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία λογισμικού μετάφρασης που λειτουργεί για «όλο τον κόσμο».

«Η ικανότητα επικοινωνίας με οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε γλώσσα! Αυτή είναι μια υπερδύναμη που οι άνθρωποι ονειρευόντουσαν πάντα, και η τεχνητή νοημοσύνη θα το προσφέρει στη ζωή μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, σε μια διαδικτυακή παρουσίαση.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Ανδραβίδα: Σκότωσε την γυναίκα, τα παιδιά του και αυτοκτόνησε

Αμπράμοβιτς: Πουλά την Τσέλσι και δωρίζει τα χρήματα σε Ουκρανούς

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι