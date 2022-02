Life

Ο Αλέξης Τσίπρας… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε μια συνέντευξη για τα καυτά θέματα της επικαιρότητας, μιλά στον ΑΝΤ1, για όλους και για όλα.

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου, στις 23:45, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, εκτάκτως στο «Ενώπιος Ενωπίω» σε μια εφ’ όλης της ύλης πολιτική συνέντευξη, με αφορμή τις εξελίξεις και τις συνέπειες του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Αυτή την Πέμπτη στις 23:45, ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:45

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

