Αθλητικά

Τένις - Σάκκαρη: “υποχώρησε” στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε χαμηλότερη βαθμίδα βρίσκεται πλέον η Ελληνίδα τενίστρια. "Έπεσε" στην παγκόσμια κατάταξη και Τσιτσιπάς.

Μια θέση έπεσε στην παγκόσμια κατάταξη και συγκεκριμένα στο Νο 7 η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια υποχώρησε ένα σκαλοπάτι, με 4.436 βαθμούς, στη λίστα που ανακοίνωσε σήμερα η WTA.

Αντίθετα η η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ανέβηκε έξι ακόμη θέσεις (170η με 382 βαθμούς), ενώ η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου υποχώρησε ένα σκαλοπάτι (189η με 353 βαθμούς).

Στην κορυφή παραμένει η Άσλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία.

Χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται από σήμερα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία): 7.980 βαθμοί Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία): 5.073 Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία): 4.853 Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία): 4.776 Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία): 4.721 Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία): 4.510 Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ): 4.436 Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία): 4.242 Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία): 3.235 Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία): 3.065.

170. Δέσποινα Παπαμιχαήλ (ΕΛΛΑΔΑ): 382...

189. Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (ΕΛΛΑΔΑ): 353

Ειδήσεις σήμερα:

Βραζιλία: ο Πελέ βγήκε νικητής από το νοσοκομείο

Εισβολή στην Ουκρανία: στρατιωτική φάλαγγα δεκάδων χιλιομέτρων πλησιάζει στο Κίεβο (εικόνες)

ΗΠΑ: Σκότωσε τα ανήλικα παιδιά του μέσα σε εκκλησία (εικόνες)