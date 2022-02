Πολιτική

Ουκρανία - Οδησσός: Σχέδιο “Νόστος 2” για απομάκρυνση Ελλήνων πολιτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απομακρύνθηκαν Έλληνες πολίτες και οι οικογένειές τους από την Οδησσό. Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.



Επιχείρηση εκκένωσης από την Οδησσό Ελλήνων πολιτών, καθώς και μελών οικογενειών τους, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς η κατάσταση στην Ουκρανία είναι εκρηκτική και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

"Δεδομένης της κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Οδησσού, το αρμόδιο Γενικό Προξενείο εισηγήθηκε και έλαβε άδεια να πραγματοποιηθεί επιχείρηση εκκένωσης από την περιοχή Ελλήνων πολιτών, καθώς και μελών οικογενειών τους.



Η επιχείρηση "Νόστος 2" έλαβε χώρα σήμερα. Εκκενώθηκαν 26 άτομα. Τους συνόδευε ο Γενικός Πρόξενος στην Οδησσό, Δημήτρης Δόχτσης.



Οι ανωτέρω αφίχθηκαν στην Μολδαβία όπου τους υποδέχθηκε η Πρέσβης της Ελλάδας στην Ρουμανία, Σοφία Γραμματά.



Σημειώνεται ότι το Γενικό Προξενείο στην Οδησσό συνεχίζει να λειτουργεί. Ο Γενικός Πρόξενος επιστρέφει στην έδρα του."

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia”: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά μόλις άνοιξε ο καταπέλτης

Κακοκαιρία “Μπιάνκα”: Που καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Κόρινθος: Πυροβολισμοί σε γήπεδο εν ώρα αγώνα (βίντεο)