Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Ουκρανία: Εκστρατεία για ανθρωπιστική βοήθεια

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο για συγκέντρωση χρημάτων και τροφίμων.



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο για συγκέντρωση χρημάτων και τροφίμων.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα ενισχύσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει ο Ουκρανικός Ερυθρός Σταυρός για να συνδράμει τους πληγέντες σε όλη την χώρα. Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ., απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά, να καταθέτουν τις δωρεές τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013

IBAN: GR2602602400000300201205013

Ένδειξη: «Ουκρανία»

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 36 09 825 και 210 36 11 425

Παράλληλα, ο Ε.Ε.Σ. συγκεντρώνει τρόφιμα (γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.α.) για να προσφερθούν στους πληγέντες.

Σημείο Συγκέντρωσης: Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι, Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ. Άστρους 111 113, Κολωνός ( Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30-14:30, Τηλ: 210 5147300).

