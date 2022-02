Κοινωνία

Γκαζάκια στου Ζωγράφου: Σύλληψη των δραστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε οπαδικές διαφορές αποδίδουν οι Αρχές την επίθεση με γκαζάκια.

Εξιχνιάσθηκε, από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υπόθεση τοποθέτησης και ενεργοποίησης την 11-9-2021, Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού-Εμπρηστικού Μηχανισμού (Α.Ε.Ε.Μ), σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών σε αυτήν.

Από την προανακριτική έρευνα, επετεύχθη η ταυτοποίηση, ο εντοπισμός και τελικά η σύλληψη των δύο Ελλήνων, δραστών, ηλικίας 21 και 22 ετών.

Ως κίνητρο των ενεργειών τους, φέρονται οπαδικές «διαφορές».

Στην κατοχή τους, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

στην οικία του 22χρονου, μαχαίρι, πολυεργαλείο σουγιάς, επτά φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, ζευγάρι χειροπέδες, δύο τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης

στην οικία του 21χρονου, δύο σουγιάδες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε κυρία ανάκριση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Καταστράφηκε το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Ουκρανία: Εκστρατεία για ανθρωπιστική βοήθεια

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: κρυφά σχέδια, παγίδες και έρωτες (εικόνες)