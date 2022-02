Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Βουλγαρία: "καρατομήθηκε" ο Υπουργός Άμυνας

Τι ανακοίνωσε σχετικά με την απόφασή του ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Κιρίλ Πετκόφ.

Ο βούλγαρος πρωθυπουργός Κίριλ Πετκόφ δήλωσε σήμερα ότι θα αποπέμψει τον υπουργό Άμυνας Στέφαν Γιάνεφ μετά τη διστακτικότητά του να χαρακτηρίσει πόλεμο την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, γεγονός που προκάλεσε εκκλήσεις για την απομάκρυνσή του.

Ο Πετκόφ δήλωσε ότι η κεντρώα κυβέρνηση συνασπισμού της χώρας θα συνεδριάσει αργότερα σήμερα για να ψηφίσει για την καθαίρεση του Γιάνεφ και τότε θα προταθεί νέος υπουργός Άμυνας.

Σύμφωνα με τον Πετκόφ, όλοι οι εταίροι της συμμαχίας συμφώνησαν στην απομάκρυνση του Γιάνεφ.

"Ο υπουργός μου Άμυνας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη λέξη επιχείρηση αντί της λέξης πόλεμος. Δεν μπορεί να την αποκαλείς επιχείρηση όταν χιλιάδες στρατιώτες από τη μια και από την άλλη πλευρά έχουν ήδη σκοτωθεί", ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

"Το συμφέρον της Βουλγαρίας δεν βρίσκεται στο να σκύβουμε τα κεφάλια μας...Οταν βλέπουμε κάτι με το οποίο δεν συμφωνούμε, κάτι τόσο κραυγαλέο, δεν μπορούμε να σιωπούμε", είπε ο Πετκόφ.

Σε ανάρτησή του στο Facebook αργά χθες το βράδυ ο Γιάνεφ έγραψε ότι ο ίδιος είναι το αντικείμενο μιας στοχευμένης επίθεσης που αποσκοπεί στην αντικατάστασή του με κάποιον, ο οποίος θα ήταν περισσότερο ανοιχτός στη λήψη αποφάσεων που εξυπηρετούν τα ξένα συμφέροντα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Βουλγαρίας.

Ο Πετκόφ απέρριψε τη δήλωση του Γιάνεφ λέγοντας ότι κανένας από τους υπουργούς του δεν έχει δικαίωμα "στη δική του εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα μέσω Facebook", ούτε να θεωρεί ότι η παραμονή του στο αξίωμά του είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σταθερότητα της κυβέρνησης.

Όπως επισήμανε ο Πετκόφ, η Βουλγαρία, που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τις αποφάσεις των δυτικών συμμάχων της, αλλά επισήμανε ότι η μεγαλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια της χώρας έγκειται στο να είναι ενωμένη με τους εταίρους της στην ΕΕ.

Τον Δεκέμβριο ο Πετκόφ υποχρεώθηκε να εξηγήσει ότι η Βουλγαρία δεν έχει ακόμη συζητήσει την ανάπτυξη ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων στη χώρα ως απάντηση στην ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στο ουκρανικό σύνορο μετά την ανάρτηση του Γιάνεφ στο Facebook ότι κατά τη γνώμη του δεν είναι απαραίτητα αυτά τα στρατεύματα.

