Σχολεία: Αρχίζουν οι εγγραφές για το νηπιαγωγείο και την Α’ Δημοτικού

Ανοίγει η πλατφόρμα για την εγγραφή των μαθητών που θα πάνε για πρώτη φορά στο σχολείο.

Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία από την Τρίτη 1η Μαρτίου 2022 έως και Κυριακή 20η Μαρτίου 2022 σύμφωνα με ανακοίνωση των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για την πλατφόρμα proti-eggrafi.services.gov.gr.

Στα νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που γεννήθηκαν το 2017 και το 2018. Η διαδικασία αίτησης εγγραφής είναι πολύ απλή. Ο γονέας - κηδεμόνας, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους κωδικούς στο Taxisnet, θα επιλέξει το νηπιαγωγείο που αντιστοιχεί στην διεύθυνση κατοικίας του και θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του νηπίου καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται, μέσω της πλατφόρμας proti-eggrafi.services.gov.gr.

Η ίδια πλατφόρμα αυτοματοποιεί και τους μηχανισμούς διαχείρισης των αιτήσεων από τους διευθυντές των νηπιαγωγείων και από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την τελική κατανομή των νηπίων σε σχολικές μονάδες. Οι αιτούντες γονείς θα ενημερώνονται μέσω SMS για την εξέλιξη της αίτησής τους, καθώς και για κάθε πιθανή διόρθωση που θα διαπιστώνεται ότι αυτή χρειάζεται, βελτιώνοντας σημαντικά τον τρόπο επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος.

Το σύστημα «Εγγραφή στα Νηπιαγωγεία» εφαρμόζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αξιοποιώντας τη στρατηγική διασύνδεσης των συστημάτων του Δημοσίου και συγκεκριμένα τις υποδομές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, του myschool και του Μητρώου Πολιτών. Η υλοποίηση έγινε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα, από 1η έως και 20η Μαρτίου 2022 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή των μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο για την αποφυγή συγχρωτισμού, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ταχυδρομείου. Στην A΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές και μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2016.

