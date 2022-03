Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη - ΠΑΟΚ: τίμησαν τη μνήμη του με φιλικό αγώνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας φιλικός αγώνας στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη πιυ δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ένας φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου διεξήχθη στο Καυτανζόγλειο Στάδιο μεταξύ βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ και μελών της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης στη μνήμη του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Η αρχική σκέψη της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, ήταν να διεξαχθεί φιλικός αγώνας παλαίμαχων του Άρη και του ΠΑΟΚ για να περάσει ένα μύνημα κατά της οπαδικής βίας, όμως μετά την ανάρτηση του πανό στην Τούμπα που έφερε αντιδράσεις οι βετεράνοι του Άρη απέσυραν τη συμμετοχή τους.

“Η πρωτοβουλία είναι για να τιμήσουμε την τιμή του αδικοχαμένου και δολοφονημένου Άλκη. Βάζουμε τέρμα στην οπαδική βία. Αυτός είναι ένας αγώνας συμπαράστασης στους γονείς του Άλκη”, δήλωσε ο πρόεδρος της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Φεστερίδης.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι συμμετέχοντες του αγώνα άφησαν μία ανθοδέσμη με λουλούδια μπροστά στη φωτογραφία του Άλκη Καμπανού και τήρησαν ενός λεπτού σιγή.

“Είναι αναμέτρηση για ιερό σκοπό. Είμαστε μακριά από τη βία στα γήπεδα, δεν έχουμε να χωρίσουμε απολύτως τίποτα. Είμαστε ενάντια στα θλιβερά γεγονότα” τόνισε ο Γιώργος Τουρσουνίδης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και συνέχισε σχολιάζοντας την κίνηση των παλαίμαχων του Άρη να αποσυρθούν μετά το πανό στην Τούμπα, πως την καταδικάζουν καθώς "ο σκοπός του φιλικού ήταν για να φωνάξουμε ότι είμαστε ενάντια στα θλιβερά γεγονότα”.

Πηγή: thestival.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Εισβολή στην Ουκρανία - Τούρκος καθηγητής: Εφαρμόστε ίδιες κυρώσεις στην Τουρκία για την Κύπρο

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: κρυφά σχέδια, παγίδες και έρωτες (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπέγραψε αίτημα ένταξης στην ΕΕ ο Ζελένσκι