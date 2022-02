Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: μακραίνει η λίστα των νεκρών ομογενών

Τραγικές είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους από τη φρίκη του πολέμου.

Για πέμπτη ημέρα, η Ουκρανία, δέχεται πόλεμο από τη Ρωσία με πολλές περιοχές να δέχονται σοβαρά πλήγματα και η "μαύρη λίστα" με τις απώλειες να μεγαλώνει.

Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες, ενώ γίνεται λόγος για ακόμη δύο ομογενείς που έχασαν τη ζωή τους στο χωριο Σαρτανας στο Ντοσνιεκ που εχει ισοπεδωθει.

Το σύνολο είναι τουλαχιστον 12 τις τελευταίες ημέρες με τις οικογένειες να προσπαθούν να επιβιώσουν από τη φρίκη του πολέμου.

Οι Έλληνες που σουν στην περιοχή, περιγράφουν τραγικές εικόνες από τον ξεριζωμό που βίωσαν όταν τα βομβαρδιστικά ισοπέδωναν το Σαρτανά.

Το συγκεκριμένο χωριό, ήταν όπως λένε το στολίφι της περιοχής. Έμεναν 11.000 κάτοικοι με το 70% να είναι έλληνες. Τωρα δεν υπαρχει τιποτα παρα μονο σταχτη.Οσοι εχουν μεινει στο Σαρτανα εδω και 5 μερες δεν εχουν νερό,ρεύμα,τρόφιμα.

Μία ακόμη περιγραφή, συγκλονίζει από το χωριό Σαρτανά: "Μας βομβαρδίζουν με αεροπλάνα, με πυραύλους. Στο δρόμο έχει παντού πτώματα. Φύγαμε το πρωί την ώρα που μας βομβάρδιζαν. Το σπίτι μου έμεινε όρθιο. Έμεινε η κόρη μου εκεί με τον γαμπρό μου και προσπαθούν να φύγουν."

