Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Παπαϊωάννου: οι ομογενείς και το σχέδιο εκκένωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών για τους Έλληνες που έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας αλλά και το σχέδιο για την εκκένωση περιοχών.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε το βράδυ της Δευτέρας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στις πληροφορίες που υπάρχουν για νεκρούς ομογενείς σε πόλεις της Ουκρανίας, που δέχονται σφοδρή επίθεση εν μέσω του πολέμου που έχει ξεσπάσει από τη Ρωσία.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: “Δυστυχώς η εικόνα είναι ακόμα συγκεχυμένη. Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν εχθροπραξίες, έπεσαν βλήματα στο χωριό Σαρτανα. Υπάρχουν βομβαρδισμοί στο Σαρτανά, πληροφορίες για νεκρούς έχουμε αλλά δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση σχετικά με το εάν υπάρχουν νεκροί ομογενείς, ή τον αριθμό τους.”

Όσον αφορά το σχέδιο εκκένωσης από Έλληνες σε περιοχές όπως η Μαριούπολη, ανέφερε: “Σχέδιο για την εκκένωση της Μαριούπολης υπάρχει αλλά οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να ολοκληρωθεί. Περιμένουμε κάποιο “παράθυρο” για να μπορέσει να υλοποιηθεί και να απομακρυνθούν με ασφάλεια.”

Όσοαν αφορά την ανακοίνωση της Ρωσικής πρεσβείας στη Αθήνα, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου πως “απαντάμε ότι το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω ανακοίνωση είναι "απαράδεκτο" και δεν συνάδει με τις διεθνείς διπλωματικές πρακτικές.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαύρη Θάλασσα: Έλληνες ναυτικοί “εγκλωβισμένοι“ σε δύο πλοία (βίντεο)

Εισβολή στην Ουκρανία - Τούρκος καθηγητής: Εφαρμόστε ίδιες κυρώσεις στην Τουρκία για την Κύπρο

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: κρυφά σχέδια, παγίδες και έρωτες (εικόνες)