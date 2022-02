Αθλητικά

Μουντιάλ: Εκτός FIFA και UEFA η Ρωσία

Και επισήμως εκτός του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Εθνική Ρωσίας. Εκτός Europa League η Σπαρτάκ Μόσχας.

Πλέον, είναι και επίσημο: η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στο Κατάρ, στο τέλος του 2022.

Αφού αρχικά ανακοίνωσε τη μεταφορά των αγώνων της «Sbornaia» σε ουδέτερο έδαφος, η FIFA αποφάσισε τελικά απόψε (28/2) να αποκλείσει τη Ρωσία, η οποία επρόκειτο να συμμετάσχει στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Μάρτιο, πρώτα μετέχοντας στον ένα ημιτελικό εναντίον της Πολωνίας ενώ στη συνέχεια, εφόσον προκρινόταν, θα έπαιζε με το νικητή του ζεύγους Σουηδία-Τσεχία.

Για την ακρίβεια, η Εθνική ομάδα της Ρωσίας και όλοι οι ρωσικοί σύλλογοι αποκλείονται από όλες τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA μέχρι νεωτέρας.

«Το ποδόσφαιρο είναι πλήρως ενωμένο με όλους όσους έχουν πληγεί στην Ουκρανία, εξηγούν τα δύο όργανα. Οι δύο πρόεδροι ελπίζουν ότι η κατάσταση στην Ουκρανία θα βελτιωθεί σημαντικά και γρήγορα, ώστε το ποδόσφαιρο να είναι και πάλι φορέας ενότητας και ειρήνης μεταξύ των λαών», ανέφερε η ανακοίνωση της υπέρτατης παγκόσμιας ποδοσφαιρικής αρχής.

Δεν θα διεξαχθούν-όπως αναμενόταν-οι αγώνες στη φάση «16» του Europa League μεταξύ της Σπαρτάκ Μόσχας και της Λειψίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η UEFA, αφού απέκλεισε την εθνική ομάδα και τους συλλόγους της Ρωσίας από όλες τις διοργανώσεις.

«Οι αγώνες του UEFA Europa League μεταξύ της Λειψίας και της Σπαρτάκ Μόσχας δεν μπορούν να διεξαχθούν και, κατά συνέπεια, η Λειψία προκρίνεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης», ανέφερε η UEFA σε ανακοίνωση.

