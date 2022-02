Πολιτική

Ανδρουλάκης: Σωστή η απόφαση αποστολής υλικού στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής για την κυβερνητική απόφαση να αποσταλεί υλικό προς την Ουκρανία.

Σωστή χαρακτήρισε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς εντάσσεται σε σχετική ευρωπαϊκή απόφαση, όπως τόνισε. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του, κατηγόρησε μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι συμπλέουν με την ελληνική ακροδεξιά στο Ουκρανικό, αλλά και τον πρωθυπουργό γιατί δεν ενημέρωσε κανένα πολιτικό αρχηγό στο θέμα της αποστολής βοήθειας. Γι' αυτό και ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την εθνική συνεννόηση.

Ειδικότερα, αφού χαρακτήρισε «παράνομη και απολύτως καταδικαστέα» την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι ολόκληρος ο πλανήτης από την περασμένη Τετάρτη έχει περάσει το κατώφλι μιας διαφορετικής εποχής, και κατηγόρησε τον Βλ. Πούτιν ότι, βασισμένος στη στρατιωτική ισχύ, προωθεί ένα νέο αναθεωρητικό δόγμα, επίσης ότι παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Με δυο λόγια, «μια επιθετική δύναμη επιχειρεί να επαναχαράξει τα ευρωπαϊκά σύνορα». Τούτων δοθέντων είμαστε αντιμέτωποι με μια σύγκρουση διεθνούς δικαίου από τη μια και της δεσποτικής δύναμης του ισχυρού από την άλλη, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, που δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι «η σκέψη μας είναι στον ουκρανικό λαό καθώς και τους πολυπληθείς Έλληνες», που μετρούν ήδη 12 θύματα.

Η πατρίδα μας πρέπει να είναι έτοιμη να φιλοξενήσει πρόσφυγες μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ζήτησε ακόμη και επεσήμανε ότι ο αγώνας του ουκρανικού λαού έχει ευαισθητοποιήσει όλον τον πλανήτη. Και, παρότι οι Έλληνες συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς φιλίας με το ρωσικό λαό (που πλήττεται και αυτός από την εισβολή Πούτιν), εν τούτοις δεν μπορούμε να αφήσουμε τον ουκρανικό λαό στη μοίρα του. «Οι δημοκρατικές δυνάμεις χρειάζεται να δράσουν από κοινού γιατί οι ανθρωπιστικές και γεωπολιτικές συνέπειες αυτής της σύρραξης θα είναι ανυπολόγιστες». 'Αλλωστε, συμπλήρωσε, οι δημοκρατίες έχουν τα εργαλεία να προστατέψουν την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, «αυτήν την ώρα κανείς δεν μπορεί να στέκεται επιτήδεια ουδέτερος», ήταν η, χαρακτηριστική, αναφορά του Ν. Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, η παρούσα κρίση μπορεί να είναι η μεγαλύτερη της γενιάς μας, ενώ ζήτησε εκ νέου να προστατευθεί η Δημοκρατία έναντι του αυταρχισμού και του δεσποτισμού. Και, κάνοντας λόγο για ένα δόγμα που προωθείται από τις αυταρχικές δυνάμεις, για έναν αναθεωρητισμό, τόνισε: «Δεν ήμασταν και δεν είμαστε με τους αναθεωρητές της Ιστορίας, με τους παραβάτες του διεθνούς δικαίου», ειδικότερα ό,τι διέπραξε η Τουρκία στην κυπριακή τραγωδία, ό,τι επιχειρεί σήμερα η Ρωσία στην Ουκρανία, ήταν τα δύο παραδείγματα που έφερε.

«Δεν υποδυόμαστε τους Πόντιους Πιλάτους, όπως κάποιοι άλλοι», τόνισε δε, και εξέφρασε, στο σημείο αυτό της ομιλίας του, τη λύπη του γιατί μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμπλέουν με την ελληνική ακροδεξιά, όπως είπε. «Όταν ζητάς αλληλεγγύη, οφείλεις να είσαι έτοιμος να την προσφέρεις απλόχερα», δήλωσε χειροκροτούμενος από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Στο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής αντίδρασης, ο πρόεδρος του κόμματος και ευρωβουλευτής χαρακτήρισε την αρχική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «κατώτερη των περιστάσεων» και μάλιστα επανέλαβε ότι οι κ.κ. Μακρόν και Σολτς, εκπροσωπώντας ο καθένας τη χώρα του, θα έπρεπε από κοινού να επισκεφθούν τους κ.κ. Πούτιν και Μπάιντεν. Δεν επιτρέπεται να είναι παρατηρητής η Ευρώπη, όταν Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες θα διαπραγματεύονται το παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας, τόνισε ακόμη.

Ωστόσο, συνέχισε, τις τελευταίες 48 ώρες οι ευρωπαϊκές αποφάσεις είναι «πρωτόγνωρες», αν μάλιστα είχαν ληφθεί εγκαίρως, τότε ίσως είχε αποτραπεί η εισβολή, εκτίμησε. Σε επόμενο δε, σημείο της ομιλίας του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, επεσήμανε ότι το κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τη ρωσική εισβολή χωρίς «ναι μεν αλλά», εξάλλου η χρήση βίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αποδεκτό μέσο.

Από την ανάλυση - ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη δεν διέλαθε ούτε η πιο πρόσφατη προσέγγιση του Γερμανού καγκελαρίου, που ήλθε να ανατρέψει πολιτικές δεκαετιών, όπως είπε. Ενώ χαρακτηρίζοντας «μονόδρομο» την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας, ξεκαθάρισε ότι όραμά του δεν είναι μια Ευρώπη ιμπεριαλιστική δύναμη, αλλά μια Ευρώπη που «θα έχει τα μέσα να υπερασπιστεί τις αρχές και τις αξίες της. Αυτό σημαίνει πράξεις και όχι διακηρύξεις». Ζήτησε, μάλιστα, την υιοθέτηση περισσότερο άμεσου τρόπου στη λήψη αποφάσεων για τις κυρώσεις, ενώ δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη η ομοφωνία στο Συμβούλιο για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

«Η πατρίδα μας οφείλει να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση και την αρχιτεκτονική του νέου αμυντικού δόγματος της Ευρώπης», ανέφερε και περιέγραψε τη δυνατότητα, ευρωπαίοι στρατιώτες να βρίσκονται στα ελληνικά και τα κυπριακά σύνορα, στα σύνορα με την Τουρκία, που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, «ο ευρωστρατός θα πρέπει να είναι η απάντηση στην προκλητικότητα και τον αναθεωρητισμό του κ. Ερντογάν».

Θυμίζοντας επίσης ότι μετά από δική του πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία, επανέλαβε ότι δεν είναι δυνατόν ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία και η Γερμανία, να συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Τουρκία, και την ίδια στιγμή η χώρα μας να έχει τον υψηλότερο αμυντικό προϋπολογισμό ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ε.Ε.

Στο ζήτημα της αποστολής αμυντικού υλικού από την Ελλάδα στην Ουκρανία, ο Ν. Ανδρουλάκης είπε πως είναι «σωστή», αφού προηγουμένως επιχειρηματολόγησε ότι «η απόφαση για την αξιοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη και την κοινή αγορά - μεταφορά πολεμικού εξοπλισμού και εφοδίων, συνολικής αξίας 500 εκατ. ευρώ προς την Ουκρανία είναι μια ευρωπαϊκή απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση». Επέκρινε πάντως τον πρωθυπουργό γιατί ακολουθεί τις «παραδόσεις» του προκατόχου του -και τούτο γιατί, όπως υποστήριξε, δεν ενημέρωσε κανένα πολιτικό αρχηγό. Ενώ και τώρα διαβάζουμε, πρόσθεσε, ότι «χωρίς κανένα σχέδιο ετοιμάζεται να δεσμεύσει τη χώρα μας σε πρωτόγνωρες επιλογές που έχουν να κάνουν με την πυρηνική ενέργεια και τα εργοστάσια παραγωγής της στη Βουλγαρία».

Θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση διάβασε λάθος τις διεθνείς εξελίξεις και ήταν απροετοίμαστη απέναντι στην ενεργειακή κρίση, εξάλλου στην Ελλάδα η απολιγνιτοποίηση δεν είναι και απανθρακοποίηση όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, αναφερόμενος έτσι στην αύξηση χρήσης του φυσικού αερίου. Για τον Ν. Ανδρουλάκη το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τεράστια ευκαιρία - «πότε θα έχουμε ξανά τέτοια ευκαιρία;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά - παρόλ' αυτά η κυβέρνηση αδυνατεί να σχεδιάσει. Ενίσχυση του δικτύου και αλματώδης αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης είναι οι δύο πυλώνες της πρότασης του Ν. Ανδρουλάκη, που έκανε επιπλέον λόγο για δίκαιη και ομαλή μετάβαση των ΑΠΕ και στα νοικοκυριά, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μεταποιητές, προφυλάσσοντάς τους από την ενεργειακή φτώχεια.

Ταυτοχρόνως ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, γιατί «η εθνική συνεννόηση σε τόσο κρίσιμες στιγμές για την Ευρώπη και την πατρίδα μας είναι μονόδρομος», δήλωσε εμφατικά, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι τα πρωτοφανή αυτά γεγονότα δεν θα γίνουν άλλοθι για να μπουν κάτω από το χαλί οι ευθύνες της κυβέρνησης.

Εν κατακλείδι, «μόνο η Δημοκρατία μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία και την ελευθερία όλης της Ευρώπης», ανέφερε επίσης. Όλα όσα έλεγαν οι σοσιαλδημοκράτες εδώ και δεκαετίες, ήρθε η ώρα να γίνουν πράξη, για να γίνει η Ευρώπη φορέας σταθερότητας και οικουμενικών αξιών. Είναι εν τέλει «ιστορικό καθήκον της γενιάς μας η ειρήνη, η Δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη -και όλα αυτά είναι ζήτημα καθημερινού αγώνα», έκλεισε την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης.

