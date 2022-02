Αθλητικά

Προκριματικά Μουντομπάσκετ - Ελλάδα: "Οδοστρωτήρας" η Εθνική στην Τουρκία

Πρωταγωνιστές για την Εθνική Ελλάδας ήταν ο Δημήτρης Αγραβάνης κι ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Η Εθνική Ανδρών πέρασε αλώβητη από το «Σινάν Ερντέμ», έγραψε το «δύο στα δύο» επί της Τουρκίας και παρέμεινε με ρεκόρ 3-1 επικεφαλής του 2ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε στη νίκη με 76-67, για την 4η αγωνιστική του α' προκριματικού γύρου, υποχρεώνοντας την Τουρκία στην τρίτη ήττα της σε τέσσερις αγώνες.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 33-36, 46-62, 67-76

Πρωταγωνιστές για τη μεγάλη νίκη της Εθνικής μας ήταν ο Δημήτρης Αγραβάνης κι ο Γιώργος Παπαγιάννης. Ο πρώτος έκανε double-double με 22 πόντους και 11 ριμπάουντ και ο δευτερος έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ.

