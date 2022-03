Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Βόρεια Κορέα: Εύλογα και θεμιτά τα αιτήματα της Ρωσίας

Από «χείλη» αξιωματούχου ήρθε το πρώτο σχόλιο της Πιονγιανκγ, που κατηγορεί τη Δύση ως υπαίτιο της κρίσης στην Ουκρανία.

Η Βόρεια Κορέα έσπασε τη σιωπή της σήμερα για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κατηγορώντας την «ηγεμονική πολιτική» και τον «αυταρχισμό» των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης.

Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη ανακοίνωση της Πιονγκιάνγκ, πέντε ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, με το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας να αναφέρει ότι η Δύση είναι ένοχη για «κατάχρηση εξουσίας».

«Η βασική αιτία της ουκρανικής κρίσης οφείλεται αποκλειστικά στην ηγεμονική πολιτική των ΗΠΑ και της Δύσης, οι οποίες επιβάλλονται με αυταρχισμό και κατάχρηση εξουσίας εναντίον άλλων χωρών» μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο KCNA, επικαλούμενο έναν μη κατονομαζόμενο εκπρόσωπο του υπουργείου.

Η Βόρεια Κορέα κατηγόρησε επίσης την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της ότι «αγνοούν τα εύλογα και θεμιτά αιτήματα της Ρωσίας» που ζητά να της δοθούν εγγυήσεις για την ασφάλειά της. «Υπονομεύουν συστηματικά το ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφαλείας, επιδιώκοντας τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, συμπεριλαμβανομένης και της κατάφωρης ανάπτυξης επιθετικών οπλικών συστημάτων», γράφει το KCNA.

«Η πραγματικότητα αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι για όσο υπάρχει η μονομερής και διπρόσωπη πολιτική των ΗΠΑ που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια ενός κυρίαρχου κράτους, δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη στον κόσμο», καταλήγει η ανακοίνωση.

