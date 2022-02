Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα: Μεγάλη νίκη κόντρα στη Λαμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραμένει "όρθιος" στην μάχη των play offs ο ΠΑΣ.

Παρά την αφαίρεση 5 βαθμών, ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν... παραδίδει τα όπλα. Νίκησε με 1-0 τη Λαμία στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League κι έφτασε ξανά στο όριο της ζώνης των play offs και στο -1 από τον 6ο Αστέρα Τρίπολης. Ο Πίρσμαν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου πέτυχε το γκολ της νίκης για τους Γιαννιώτες που περιμένουν πλέον την εκδίκαση της έφεσής τους την Τετάρτη (02/03), την ώρα που η Λαμία γνώρισε 6η σερί ήττα της στο πρωτάθλημα κι έπεσε πλέον στη 13η θέση που (μετά και το τέλος των play outs) οδηγεί στο μπαράζ παραμονής.



Μετά από τρία πολύ άστοχα σουτ από τους Καραχάλιο (5’), Τσούκαλο (6’) και Ταϊρόν (10’), στο 27’ ο Σνάιντερ σούταρε μέσα από την περιοχή, ωστόσο η μπάλα κόπηκε από την άμυνα και κατέληξε κόρνερ.

Στο 34’ σε φάση διαρκείας στα καρέ της Λαμίας, ο Κάργας έπιασε την κεφαλιά, αυτή δεν πήρε τροχιά προς την εστία, ωστόσο ο Αντέτζο λίγο έλειψε να τη στείλει στο βάθος της εστίας της ομάδας του, όμως την τελευταία στιγμή πρόλαβαν οι αμυνόμενοι κι απομάκρυναν την μπάλα.

Δέκα λεπτά αργότερα (44’), ο ΠΑΣ Γιάννινα άνοιξε το σκορ. Ο Πίρσμαν επωφελήθηκε από τις κόντρες μέσα στην περιοχή και μετά από πολύ ωραίο «τσίμπημα» της μπάλας από τον Ντομίνγκεθ, με υπέροχο πλασέ νίκησε τον Γκαραβέλη, κάνοντας το 1-0 για τους Γιαννιώτες.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα, με τον Γκαρντάβσκι να χάνει την πρώτη καλή στιγμή στο 57’, όταν μπήκε στην περιοχή των Ηπειρωτών και βρήκε ελεύθερο χώρο, ωστόσο το σουτ του κατέληξε άουτ.

Στο 74’ ο ΠΑΣ έχασε απίστευτη ευκαιρία για να «καθαρίσει» το ματς. Ο Περέα απέφυγε με όμορφο τρόπο τον Αντέτζο, διέσχισε το μισό γήπεδο μέχρι την περιοχή κι έδωσε στον Μορέιρα, ο οποίος από κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γκαραβέλη, που με ενστικτώδη επέμβαση, έσωσε τη Λαμία.

Στο 79’ ο Προβυδάκης έκανε τη σέντρα κι ο Εραμούσπε δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα. Αυτή στρώθηκε στον Μπεχαράνο, ο οποίος από κοντά νικήθηκε απ’ τον Λοντίγκιν. Στο τριτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αντέτζο με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα προς την εστία, ωστόσο ο Λοντίγκιν μπλόκαρε ξανά, χαρίζοντας το υπερπολύτιμο τριποντο στην ομάδα του.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Κάργας, Περέα – Γκέντσογλου, Προβυδάκης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Πίρσμαν, Καραχάλιος (72’ Μορέιρα), Στάνκο, Γκαρντάβσκι, Σνάιντερ (82’ Λιάσος), Ντομίνγκεθ, Περέα (87’ Παντελάκης).

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Μαζουλουξής (46’ Μπανγκουρά), Λούκας, Αντέτζο, Προβυδάκης, Γκέντσογλου (55’ Νούνιες), Μπεχαράνο, Σαραμαντάς (62’ Μαρτίνεθ), Ταϊρόν (78’ Ελευθεριάδης), Βέλλιος (55’ Αραμπούλι), Τσούκαλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Παπαϊωάννου: οι ομογενείς και το σχέδιο εκκένωσης

Προκριματικά Μουντομπάσκετ - Ελλάδα: "Οδοστρωτήρας" η Εθνική στην Τουρκία

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: κρυφά σχέδια, παγίδες και έρωτες (εικόνες)