Missing Alert: εξαφάνιση ανήλικης από τη Σπάρτη

Που εντοπίζονται τελευταία φορά τα ίχνη της ανήλικης.

Στις 18/02/2022, ξημερώματα, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Θεολόγου, Σπάρτης Λακωνίας, η Αμέλια (Amelia)) (ον.) Κιρίλοβα (Kirilova) (επ.), 14 ετών, Βουλγαρικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» προέβει σήμερα 28/2/2022 στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η Αμέλια (Amelia) (ον.) Κιρίλοβα (Kirilova) (επ.), έχει ύψος 1,70 μ., βάρος 40 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε ασπρόμαυρη μπλούζα, μαύρο κολάν και αθλητικά παπούτσια χρώματος λευκό.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

