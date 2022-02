Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία

Διεύρυνση της λίστας με τα πρόσωπα και τους φορείς στους οποίους επιβάλλει κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Συμβούλιο των Υπουργών προσέθεσε 26 πρόσωπα και μία οντότητα στον κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Οι νέες λίστες περιλαμβάνουν ολιγάρχες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και κυβερνητικά μέλη, στρατιωτικές προσωπικότητες υψηλού επιπέδου και προπαγανδιστές που συνέβαλαν στη διάδοση της αντι-ουκρανικής προπαγάνδας και προωθούν μια θετική στάση απέναντι στην εισβολή στην Ουκρανία.

«Με αυτές τις πρόσθετες κυρώσεις, στοχεύουμε όλους όσοι έχουν σημαντικό οικονομικό ρόλο στην υποστήριξη του καθεστώτος του Πούτιν και επωφελούνται οικονομικά από το σύστημα» αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ και σημειώνει ότι «αυτοί που επιτρέπουν την εισβολή στην Ουκρανία θα πληρώσουν ένα τίμημα για τη δράση τους».

Τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται πλέον σε συνολικά 680 φυσικά πρόσωπα και 53 οντότητες, περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων στα άτομα και τις οντότητες που βρίσκονται στη λίστα. Επιπλέον, η ταξιδιωτική απαγόρευση που ισχύει για τα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο εμποδίζει την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφος της ΕΕ.

Η σημερινή απόφαση συμπληρώνει το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 27 Φεβρουαρίου. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει επίσης την παροχή εξοπλισμού και προμηθειών στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μέσω της Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη, την απαγόρευση πτήσεων στον εναέριο χώρο της ΕΕ και την πρόσβαση στα αεροδρόμια της ΕΕ από ρωσικούς αερομεταφορείς κάθε είδους, όπως επίσης και την απαγόρευση συναλλαγών με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας. Με τις παράνομες στρατιωτικές της ενέργειες, η Ρωσία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ και υπονομεύει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα.

Οι σχετικές νομικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των ενδιαφερομένων προσώπων και οντοτήτων, έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

